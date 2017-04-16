Аргентинский нападающий Игуаин преодолел отметку в 200 голов в европейских чемпионатах

Сегодня, 14:19

Футболист "Ювентуса" ранее поиграл в "Реале" и "Наполи"

Гонсало Игуаин. Фото AFP
Гонсало Игуаин. Фото AFP

Аргентинский форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин в матче 32 тура итальянской Серии А против "Пескары" (2:0) оформил дубль, который позволил ему преодолеть показатель в 200 мячей в европейских чемпионатах.

Первый мяч Игуаина в ворота "Пескары", проведенный на 23 минуте стал для него юбилейным – 200-м, а второй, забитый на 43 минуте, соответственно 201-м. Для этого "пипите" потребовалось 326 матчей национальных чемпионатов.

В составе мадридского "Реала" Игуаин провел 190 матчей и забил 107 мячей. За "Наполи" Гонсало отличился 71 раз в 104 поединках, а составе "Ювентуса" забил уже 23 мяча в 32 матчах.

Всего же, на счету аргентинского нападающего 446 матчей и 239 мячей во всех турнирах за европейские клубы.

29-летний Игуаин перешел в "Ювентус" летом 2016 года из "Наполи" за 90 миллионов евро.
футбол, чемпионат Италии, Ювентус Турин, Гонсало Игуаин

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