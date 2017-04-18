Аргентинский болельщик погиб, нарвавшись на убийцу брата на стадионе

Сегодня, 10:04

В потасовке один фанат сбросил другого с сектора стадиона

Фото AFP
Фото AFP

Болельщик аргентинского клуба "Бельграно" Эмануэл Бальбо скончался в больнице после того, как был сброшен с яруса сектора стадиона, сообщает AS.

Отметим, что он пострадал от фанатов того же клуба.

По информации издания, 22 летний поклонник "Бельграно" встретил на стадионе убийцу своего брата, который погиб в 2012 году.

Завязалась потасовка, итогом которой и стало падение.

Бальбо был доставлен в больницу, но медики не смогли стабилизировать его состояние.
футбол, болельщики, чемпионат Аргентины

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Источник:

СЭ

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