Аргентинский болельщик погиб, нарвавшись на убийцу брата на стадионе
В потасовке один фанат сбросил другого с сектора стадиона
Болельщик аргентинского клуба "Бельграно" Эмануэл Бальбо скончался в больнице после того, как был сброшен с яруса сектора стадиона, сообщает AS.
Отметим, что он пострадал от фанатов того же клуба.
По информации издания, 22 летний поклонник "Бельграно" встретил на стадионе убийцу своего брата, который погиб в 2012 году.
Завязалась потасовка, итогом которой и стало падение.
Бальбо был доставлен в больницу, но медики не смогли стабилизировать его состояние.
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