Главный тренер "Челси" Антонио Конте вернул футболиста Диего Косту к тренировкам в основном составе команды, сообщает Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали о том, что Диего Коста перестал тренироваться с командой после того, как поссорился с Конте, возможно, из-за того, что игроку было отказано в переезде в китайский клуб. Нападающий был выведен из состава и пропустил игру с "Лестером" в рамках 21-го тура чемпионата Англии в субботу, 14 января, которая завершилась победой лондонцев со счетом 3:0.

Как сообщает источник, Коста во вторник тренировался в общей группе наравне со всеми. В понедельник испанский форвард работал по индивидуальной программе. Официальной причиной отсутствия Косты в матче с "Лестером" называлась небольшая травма спины.

В нынешнем сезоне Коста забил 14 голов в 19 матчах чемпионата Англии.