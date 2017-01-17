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Антонио Конте вернул футболиста Диего Косту к тренировкам http://www.segodnya.ua/img/article/7891/79_main.1484680026.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/79_tn.1484680026.jpg Футбол Главный тренер и нападающий "Челси" разрешили конфликт, связанный с отказом клуба продать футболиста в Китай

Антонио Конте вернул футболиста Диего Косту к тренировкам

Сегодня, 21:07

Главный тренер и нападающий "Челси" разрешили конфликт, связанный с отказом клуба продать футболиста в Китай

Антонио Конте и Диего Коста. Фото AFP
Антонио Конте и Диего Коста. Фото AFP

Главный тренер "Челси" Антонио Конте вернул футболиста Диего Косту к тренировкам в основном составе команды, сообщает Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали о том, что Диего Коста перестал тренироваться с командой после того, как поссорился с Конте, возможно, из-за того, что игроку было отказано в переезде в китайский клуб. Нападающий был выведен из состава и пропустил игру с "Лестером" в рамках 21-го тура чемпионата Англии в субботу, 14 января, которая завершилась победой лондонцев со счетом 3:0.

Как сообщает источник, Коста во вторник тренировался в общей группе наравне со всеми. В понедельник испанский форвард работал по индивидуальной программе. Официальной причиной отсутствия Косты в матче с "Лестером" называлась небольшая травма спины.

В нынешнем сезоне Коста забил 14 голов в 19 матчах чемпионата Англии.
чемпионат Англии, Челси Лондон, Антонио Конте, Диего Коста, главный тренер

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Источник:

Sky Sports

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