Английский вратарь отразил два пенальти за 30 секунд (видео)

Отразив первый 11-метровый, голкипер сразу же сфолил в попытке зафиксировать мяч

Голкипер лондонского "Фулхэма" Маркус Беттинелли стал настоящим героем матча 1/16 финала Кубка Англии.

Вратарь парировал два пенальти подряд в поединке с "Халл Сити".

Невероятно зрелищный эпизод произошел в конце встречи, когда "Тигры" всячески пытались спасти игру, уступая со счетом 4:1.

На 87-й минуте Беттинелли потащил удар с "точки" форварда гостей Абеля Эрнандеса, однако сразу же сбил нападающего, пытаясь забрать мяч.