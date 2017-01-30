Английский клуб обменяет болельщикам футболки с фамилией Пайе за половину стоимости

"Вест Хэм" пошел навстречу болельщикам, недовольным скандальным уходом полузащитника Димитри Пайе в "Марсель".

Клуб обменяет фанатам приобретенные футболки с фамилией Пайе за 25 фунтов.

Директор "Вест Хэма" Каррен Брэйди пошла на этот шаг после жалобы одного из болельщиков в твиттере, что он потратил 60 фунтов на футболку с фамилией и номером француза.

Напомним, француз в ультимативной форме требовал продать его в "Марсель". Футболист пообещал нанести себе травму, если его не отпустят на родину.