Английский клуб обменяет болельщикам футболки с фамилией Пайе за половину стоимости
Французский футболист со скандалом покинул "Вест Хэм"
"Вест Хэм" пошел навстречу болельщикам, недовольным скандальным уходом полузащитника Димитри Пайе в "Марсель".
Клуб обменяет фанатам приобретенные футболки с фамилией Пайе за 25 фунтов.
Директор "Вест Хэма" Каррен Брэйди пошла на этот шаг после жалобы одного из болельщиков в твиттере, что он потратил 60 фунтов на футболку с фамилией и номером француза.
Напомним, француз в ультимативной форме требовал продать его в "Марсель". Футболист пообещал нанести себе травму, если его не отпустят на родину.
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