Английский клуб обменяет болельщикам футболки с фамилией Пайе за половину стоимости

Сегодня, 15:10

Французский футболист со скандалом покинул "Вест Хэм"

Димитри Пайе. Фото AFP
Димитри Пайе. Фото AFP

"Вест Хэм" пошел навстречу болельщикам, недовольным скандальным уходом полузащитника Димитри Пайе в "Марсель".

Клуб обменяет фанатам приобретенные футболки с фамилией Пайе за 25 фунтов.

Директор "Вест Хэма" Каррен Брэйди пошла на этот шаг после жалобы одного из болельщиков в твиттере, что он потратил 60 фунтов на футболку с фамилией и номером француза.

Напомним, француз в ультимативной форме требовал продать его в "Марсель". Футболист пообещал нанести себе травму, если его не отпустят на родину.
футбол, болельщики, чемпионат Англии, Вест Хэм, Димитри Пайе

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