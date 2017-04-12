Андрей Воронин: "Роналду стареет, ставлю на "Баварию"

Составы на 1 млрд 330 млн евро, 16 Кубков чемпионов на двоих, Анчелотти против Зидана, а Левандовский против Роналду... Сегодня в 21:45 в четвертьфинале ЛЧ играют мегагранды "Бавария" – "Реал" (ТВ: "Футбол 2"). Шутка ли, это будет 23-й матч грандов друг с другом в еврокубках, ни одна другая пара не встречалась чаще. А в плей-офф они рубились 10 раз, и пока ничья – 5:5.

"Я думал поехать на поединок в Мюнхен, но не получается, – сказал нам проживающий в Германии экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин. – Жду в нем много голов. Это как финал ЛЧ. Признаюсь, никогда не болел за мюнхенцев, хотя очень нравится их результативный футбол в последние лет пять. И уж тем более не поддерживал "Реал", потому что болею за "Барселону". Но в этой паре ставлю на "Баварию". Она выглядит намного убедительнее "Реала" и остается в тонусе, несмотря на то, что давно обеспечила себе выигрыш чемпионата Германии. Вот с Дортмундом играли – и 4:1 без шансов для соперника. Да, Роналду есть Роналду. Но не надо забывать, что лидер "Реала" стареет. И в Примере мало забивает - в лучшие годы к этому времени у него там было 30 голов, а нынче лишь 19. И в ЛЧ – всего два мяча".



Не будем забывать и о проклятии ЛЧ – ни разу действующий победитель (а сейчас это "Реал") не выигрывал турнир дважды кряду. Хотя от предыдущего визита в Мюнхен, в 2014-м, у "сливочных" прекрасные воспоминания – разбили "Баварию" – 4:0. Только вот тогдашний тренер Королевского клуба – сейчас рулевой уже в Мюнхене...



"Нужно избегать контратакующих ловушек "Реала", который будет стремиться меньше владеть мячом, чтобы использовать свободное пространство", – осторожничает капитан баварцев Лам.



В другом матче вторника "Атлетико" примет в Мадриде сенсационный "Лестер", который ранее уже выбивал дважды из еврокубков (ТВ: "Футбол 1", 21:45). "Имея в составе Варди и Махреза, "лисы" точно забьют "матрасникам" хотя бы один гол. И вообще, им по силам выиграть ЛЧ", – говорит экс-форвард "Лестера" Хески. Но Воронин еще одной трагедии для Испании от коуча "лисов" Крейга Шекспира, в 1/8 финала убравшего со своего пути "Севилью", не ждет. "У "Атлетико" и Симеоне намного больше опыта в ЛЧ. И они таких ошибок, как "Севилья", себе не позволят. Я – за "матрасников" хотя бы по тому, что с ними интереснее будут полуфиналы. В 1/2-й я вижу пары: "Барса" – Дортмунд и "Бавария" – "Атлетико".