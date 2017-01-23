Андрей Воронин о зарплате в "Бюдерихе": "Предложили денег на бензин и мороженое"
Для начинающего тренера финансовый аспект не важен
На прошлой неделе экс-форвард сборной Украины стал главным тренером немецкого любительского клуба "Бюдерих".
- Финансовый аспект для меня не важен. Когда мы проводили переговоры, звучали какие-то смешные суммы – скажем так, на бензин и на мороженое. Но дело, безусловно, не в деньгах. На бензин и мороженое я уже заработал. По сути, в данный момент моей жизни я ничем не занимаюсь. Стадион "Бюдериха" находится в пяти минутах езды от моего дома. Я по-любому вожу своего малого на тренировки… Совершенно понятно, что я ничего не теряю, – признался Воронин.
Вы сейчас просматриваете новость "Андрей Воронин о зарплате в "Бюдерихе": "Предложили денег на бензин и мороженое"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии