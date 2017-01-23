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Андрей Воронин о зарплате в "Бюдерихе": "Предложили денег на бензин и мороженое" http://www.segodnya.ua/img/article/7908/89_main.1485175789.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/89_tn.1485175789.jpg Футбол Для начинающего тренера финансовый аспект не важен

Андрей Воронин о зарплате в "Бюдерихе": "Предложили денег на бензин и мороженое"

Сегодня, 14:49

Для начинающего тренера финансовый аспект не важен

Андрей Воронин с сыном. Фото Instagram
Андрей Воронин с сыном. Фото Instagram

На прошлой неделе экс-форвард сборной Украины стал главным тренером немецкого любительского клуба "Бюдерих".

- Финансовый аспект для меня не важен. Когда мы проводили переговоры, звучали какие-то смешные суммы – скажем так, на бензин и на мороженое. Но дело, безусловно, не в деньгах. На бензин и мороженое я уже заработал. По сути, в данный момент моей жизни я ничем не занимаюсь. Стадион "Бюдериха" находится в пяти минутах езды от моего дома. Я по-любому вожу своего малого на тренировки… Совершенно понятно, что я ничего не теряю, – признался Воронин.
тренер, футбол, Андрей Воронин, Бюдерих

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Источник:

СЭ в Украине

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