Андрей Воронин о зарплате в "Бюдерихе": "Предложили денег на бензин и мороженое"

На прошлой неделе экс-форвард сборной Украины стал главным тренером немецкого любительского клуба "Бюдерих".

- Финансовый аспект для меня не важен. Когда мы проводили переговоры, звучали какие-то смешные суммы – скажем так, на бензин и на мороженое. Но дело, безусловно, не в деньгах. На бензин и мороженое я уже заработал. По сути, в данный момент моей жизни я ничем не занимаюсь. Стадион "Бюдериха" находится в пяти минутах езды от моего дома. Я по-любому вожу своего малого на тренировки… Совершенно понятно, что я ничего не теряю, – признался Воронин.