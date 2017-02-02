Андрей Шевченко: "Зозуля оказался заложником политических интриг"

Сегодня, 21:26

Тренеры и игроки сборной Украины поддержали Романа Зозулю в его истории с несостоявшимся из-за фанатов трансфере

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Фото AFP
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Фото AFP

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко от имени команды выразил поддержку футболисту Роману Зозуле, трансфер которого в клуб "Райо Вальекано" фактически не состоялся из-за политических призывов со стороны болельщиков клуба второго дивизиона чемпионата Испании.

"Мы, игроки и тренеры национальной сборной Украины, возмущены ситуацией, которая сложилась вокруг нашего партнера и товарища Романа Зозули. Роман для всех нас всегда был и является профессионалом, патриотом и замечательным человеком. Обвинения в адрес Романа носят провокационный характер, мы все стоим на защите интересов Украины. Рома оказался заложником политических интриг, и это недопустимо, учитывая международные футбольные нормы. Партнеры и тренерский штаб команды выражают полную поддержку Роману Зозуле. Мы требуем от компетентных органов дать надлежащую правовую оценку ситуации. Надеемся, что Роман успешно продолжит свою карьеру в клубе и сборной Украины", – цитирует сайт ФФУ Андрея Шевченко.

Все о скандале с трансфером Зозули: от "гибридной войны" до тега "МыВсеЗозуля"

Андрей Шевченко, Сборная Украины, чемпионат Испании, Роман Зозуля, Райо Вальекано, Бетис

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Сегодня|Спорт

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