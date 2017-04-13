Андрей Шевченко: С Египтом решили не играть, потому что оттуда далеко лететь

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал итоги встречи всех тренером сборных команд Украины и планы подготовки главной команды к матчу с Финляндией в отборе на чемпионат мира-2018.

Насколько важно собирать вместе тренеров всех сборных? Очень важно. Была конструктивная беседа. Нужно, чтобы мы встречались. Потому что всегда возникают вопросы, которые можно быстро решать на таких встречах. Дальнейшие наши планы – сделаем общую стажировку всех тренеров в "Челси". Поедем на несколько дней, посмотрим специфику работы, структуру академии. Будем надеяться, что и первая команда будет.

Сейчас ждем ответа от Премьер-лиги о том, когда планируется сделать встречу всех тренеров, чтобы обсудить календарь и дальнейшие планы.

Будем готовить главную команду. В июне у нас будет товарищеская игра (6 июня в Австрии с Мальтой), потом официальная. У нас было несколько вариантов соперников на товарищеский матч, но все лучшие варианты быстро отпали. Мы планировали сыграть с Албанией или Норвегией, но они договорились раньше. У нас была возможность также сыграть с Египтом, но оттуда потом далеко перелетать в Финляндию. Поэтому после матча с Мальтой мы останемся в Австрии, и уже оттуда полетим на матч с финнами".