"Андерлехт" – "Манчестер Юнайтед": видео голов и моментов
Обзор первого четвертьфинального матча "Андерлехт" – "МЮ" – 1:1
"Манчестер Юнайтед" в гостях не сумел удержать победный счет в матче с бельгийским "Андерлехтом" в первом поединке 1/4 финала Лиги Европы. Встреча прошла в четверг в Брюсселе и завершилась со счетом 1:1. В составе "Манчестера" гол забил экс-игрок украинских "Металлурга" и "Шахтера" Генрих Мхитарян (37-я минута), а у "Андерлехта" отличился Леандер Дендонкер в концовке встречи (86).
"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Андерлехт" в четвертьфинале ЛЕ
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