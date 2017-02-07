Анатолий Тимощук забил два гола за любительскую "Смену" (видео)
Украинский полузащитник принял участие в турнире в Санкт-Птеребурге
Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук дебютировал за российскую любительскую команду.
Тимощук сыграл за аматорскую "Смену-76" в первом четвертьфинале корпоративного любительского турнира Санкт-Петербурга. Украинец помог своей команде сыграть вничью 4:4, записав на свой счет дубль.
Ранее сообщалось, что 37-летний Тимощук может войти в штаб главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу, но пока официальной информации нет.
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