Анатолий Тимощук забил два гола за любительскую "Смену" (видео)

Украинский полузащитник принял участие в турнире в Санкт-Птеребурге

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук дебютировал за российскую любительскую команду.

Тимощук сыграл за аматорскую "Смену-76" в первом четвертьфинале корпоративного любительского турнира Санкт-Петербурга. Украинец помог своей команде сыграть вничью 4:4, записав на свой счет дубль.

Ранее сообщалось, что 37-летний Тимощук может войти в штаб главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу, но пока официальной информации нет.