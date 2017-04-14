Алексису Санчесу предлагают рекордную зарплату в истории чемпионата Англии

Сегодня, 11:06

"Арсенал" предлагает своей звезде полтора миллиона долларов в месяц

Алексис Санчес. Фото AFP
Алексис Санчес. Фото AFP

Нападающий лондонского "Арсенала" Алексис Санчес может стать самым высокооплачиваемым футболистом в английской Премьер-лиге.

По данным издания Evening Standard, руководство "канониров" предложило чилийцу новый контракт, по которому он будет зарабатывать рекордные 300 тысяч фунтов в неделю (около 1,5 миллиона долларов в месяц). Однако сам Санчес пока не дал ответ на предложение клуба.

На данный момент зарплата форварда составляет 130 тысяч фунтов в неделю. Самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги является самый дорогой футболист мира полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, который получает 290 тысяч фунтов в неделю.
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Источник:

London Evening Standard

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