Алексису Санчесу предлагают рекордную зарплату в истории чемпионата Англии

Нападающий лондонского "Арсенала" Алексис Санчес может стать самым высокооплачиваемым футболистом в английской Премьер-лиге.

По данным издания Evening Standard, руководство "канониров" предложило чилийцу новый контракт, по которому он будет зарабатывать рекордные 300 тысяч фунтов в неделю (около 1,5 миллиона долларов в месяц). Однако сам Санчес пока не дал ответ на предложение клуба.

На данный момент зарплата форварда составляет 130 тысяч фунтов в неделю. Самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги является самый дорогой футболист мира полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, который получает 290 тысяч фунтов в неделю.