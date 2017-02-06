"Александрия" сыграла вничью с лидером чемпионата Словении "Марибором"

Сегодня, 23:09

Спарринг в Турции в понедельник завершился со счетом 1:1

&quot;Александрия&quot; - &quot;Марибор&quot; - 1:1. Фото fco.com.ua
"Александрия" - "Марибор" - 1:1. Фото fco.com.ua

"Александрия" провела свой третий спарринг в 2017 году. Команда Владимира Шарана сыграла вничью с лидером и самым титулованным клубом Словении – 13-кратным чемпионом страны "Марибором". Поединок прошел в понедельник в Турции и завершился со счетом 1:1.

Ранее "Александрия" с одинаковым счетом 1:0 обыграла болгарскую "Славию" и румынский "Газ-Метан".

Следующий спарринг "Александрия" проведет 8 февраля против "Астаны" из Казахстана.

Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты

товарищеский матч, Марибор, ФК Александрия

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Сегодня|Спорт

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