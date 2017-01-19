Александр Шовковский: "Мне было бы неприятно прийти на стадион с ребенком из-за речевок"

Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о своем отношении к поведению болельщиков на трибунах.

- Я всегда старался быть благодарным болельщикам за поддержку и преданность. Однако многих вещей не понимаю. Болельщики ведь хотят, чтобы слышали только их. Мне было бы неприятно прийти на стадион с маленьким ребенком, зная, какие там порой звучат речевки. Говорят, что это культура футбола... Иногда критерий поддерживания своей команды заключается в том, чтобы задавить, уничтожить, оскорбить команду соперника. Этот момент для меня достаточно спорный. Поддерживайте свою любимую команду, а не опускайтесь до того, чтобы унижать команду соперника! А файер-шоу, а летящие петарды?.. Но это мой субъективный взгляд.