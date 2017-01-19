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Александр Шовковский: "Мне было бы неприятно прийти на стадион с ребенком из-за речевок" http://www.segodnya.ua/img/article/7897/26_main.1484819613.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/26_tn.1484819613.jpg Футбол Голкиперу не нравится, когда фанаты унижают команду соперника

Александр Шовковский: "Мне было бы неприятно прийти на стадион с ребенком из-за речевок"

Сегодня, 11:53

Голкиперу не нравится, когда фанаты унижают команду соперника

Александр Шовковский
Александр Шовковский. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о своем отношении к поведению болельщиков на трибунах.

- Я всегда старался быть благодарным болельщикам за поддержку и преданность. Однако многих вещей не понимаю. Болельщики ведь хотят, чтобы слышали только их. Мне было бы неприятно прийти на стадион с маленьким ребенком, зная, какие там порой звучат речевки. Говорят, что это культура футбола... Иногда критерий поддерживания своей команды заключается в том, чтобы задавить, уничтожить, оскорбить команду соперника. Этот момент для меня достаточно спорный. Поддерживайте свою любимую команду, а не опускайтесь до того, чтобы унижать команду соперника! А файер-шоу, а летящие петарды?.. Но это мой субъективный взгляд.
болельщики, Александр Шовковский, вратарь, Динамо Киев

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FootBoom

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