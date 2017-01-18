Александр Караваев забил первый гол за "Фенербахче" в официальном матче (видео)
Стамбульский клуб не смог одержать победу в Кубке Турции
В матче группового этапа Кубка Турции "Фенербахче" на выезде сыграл вничью с "Генчлербирлиги" – 2:2.
Счет в матче открыл на 24-й минуте открыл Александр Караваев. Это был первый гол украинца в официальном матче за "Фенербахче".
Надо сказать, что уже с 26-й минуты "Фенербахче" играл в меньшинстве, прямую красную карточку получил Койбаши.
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