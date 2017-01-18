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Александр Караваев забил первый гол за "Фенербахче" в официальном матче (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7896/7_main.1484771434.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/7_tn.1484771434.jpg Футбол Стамбульский клуб не смог одержать победу в Кубке Турции

Александр Караваев забил первый гол за "Фенербахче" в официальном матче (видео)

Сегодня, 22:30

Стамбульский клуб не смог одержать победу в Кубке Турции


В матче группового этапа Кубка Турции "Фенербахче" на выезде сыграл вничью с "Генчлербирлиги" – 2:2.

Счет в матче открыл на 24-й минуте открыл Александр Караваев. Это был первый гол украинца в официальном матче за "Фенербахче".

Надо сказать, что уже с 26-й минуты "Фенербахче" играл в меньшинстве, прямую красную карточку получил Койбаши.
футбол, Фенербахче, Кубок Турции, Александр Караваев

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Источник:

Сегодня|Спорт

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