Александр Караваев забил первый гол за "Фенербахче" в официальном матче (видео)

Стамбульский клуб не смог одержать победу в Кубке Турции

В матче группового этапа Кубка Турции "Фенербахче" на выезде сыграл вничью с "Генчлербирлиги" – 2:2.

Счет в матче открыл на 24-й минуте открыл Александр Караваев. Это был первый гол украинца в официальном матче за "Фенербахче".

Надо сказать, что уже с 26-й минуты "Фенербахче" играл в меньшинстве, прямую красную карточку получил Койбаши.