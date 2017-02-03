Агент: "Летом Ребров будет в Англии"

Авторитетный украинский футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился своим мнением о перспективах главного тренера "Динамо" Сергея Реброва.

"Я убежден, что Ребров летом будет в Англии. В каком клубе – я не знаю, но думаю, что именно так произойдет. Приоткрою тайну: много ходило разговоров еще летом, что он переберется в Англию, это не были разговоры со стороны Украины или со стороны "Динамо", это были разговоры чисто европейские.

Многие скауты интересовались, просили рассказать о нем, показать матчи. Я тогда у них спросил из-за чего такой интерес? Они сказали, что "Ну, вот мы интересуемся…", но для меня это ясный сигнал, что заинтересованность есть.

Если такие авторитетные скауты мне задавали вопрос, значит, там что-то варилось, либо варится. Я не знаю, Премьер-лига или Чемпионшип".