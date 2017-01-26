Агент: "Больше украинцев в топ-чемпионатах мы не увидим"

Известный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением насчет будущего украинских футболистов в топ-чемпионатах Европы.

"Больше украинцев в топ-чемпионатах мы не увидим, наоборот, в ближайшее время их там станет меньше, – считает известный футбольный агент Дмитрий Селюк. – В той же Испании недовольны уровнем украинских игроков, для которых был бы ближе по стилю чемпионат Англии или Германии, где больше борьбы.

Но и там могут быть заинтересованы скорее футболистами калибра Ярмоленко или Ракицкого. А сами они еще должны захотеть туда переехать, таких зарплат, как в Украине, им там не предложат..."

"Сейчас заманчивые предложения делают в Китае, но если бразильцы за деньги готовы на все, то украинцы приживутся разве что в Шанхае. А если это будет команда из деревушки на 15 млн жителей, то от скуки сбегут через неделю. Для игроков же, так сказать, среднего уровня, хорошим вариантом может стать Турция. В частности, потому что там также хватает коррупционных схем, как в украинском чемпионате, потому клубы могут предложить хорошие зарплаты".

Напомним, сейчас в Испании выступают украинцы Артем Кравец, Денис Бойко, Роман Зозуля, а в молодежных командах находятся Бека Вачиберадзе, Марьян Швед и Иван Зотько. Недавнов в команду второй лиги до конца сезона отправился Василий Кравец.

Летом в Германию перебрались Артем Федецкий, Денис Олейник, Игорь Березовский. Также там не первый год выступают Владлен Юрченко и Борис Тащи.