Абрамовичу предложили арендовать стадион "Челси" на 999 лет

Президенту лондонского "Челси" российскому бизнесмену Роману Абрамовичу предложили арендовать стадион "синих" "Стэмфорд Бридж" на 999 лет.

С инициативой выступила компания, которой принадлежит домашний стадион английского футбольного клуба.

По сведениям газеты The Sun, Абрамович не заинтересован в аренде и рассчитывает выкупить стадион. В ином случае он готов рассмотреть вариант переезда команды на другой стадион.