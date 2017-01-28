Абрамовичу предложили арендовать стадион "Челси" на 999 лет

Сегодня, 15:39

Российский бизнесмен заинтересован только в полном выкупе арены

Роман Абрамович. Фото AFP
Роман Абрамович. Фото AFP

Президенту лондонского "Челси" российскому бизнесмену Роману Абрамовичу предложили арендовать стадион "синих" "Стэмфорд Бридж" на 999 лет.

С инициативой выступила компания, которой принадлежит домашний стадион английского футбольного клуба.

По сведениям газеты The Sun, Абрамович не заинтересован в аренде и рассчитывает выкупить стадион. В ином случае он готов рассмотреть вариант переезда команды на другой стадион.
стадион, футбол, Челси Лондон, Роман Абрамович

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