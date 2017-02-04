24 тур чемпионата Англии: "Челси" сыграет с "Арсеналом", "Лестер" примет "МЮ"

Сегодня, 14:01

Расписание и результаты 24-го тура английской Премьер-лиги

Фото AFP
Фото AFP

В этот уикенд в Англии пройдут матчи 24-го тура чемпионата Англии. Центральным противостоянием станет поединок двух лондонских грандов "Челси" и "Арсенала" – "синие" занимают первое место в турнирной таблице, а "канониры" – четвертое.

Действующий чемпион Англии "Лестер" сыграет с командой Жозе Моуринью "Манчестер Юнайтед".

Суббота, 4 февраля

14:30 "Челси" – "Арсенал"

17:00 "Кристал Пэлас" – "Сандерленд"

17:00 "Эвертон" – "Борнмут"

17:00 "Халл Сити" – "Ливерпуль"

17:00 "Саутгемптон" – "Вест Хэм"

17:00 "Уотфорд" – "Бернли"

17:00 "Вест Бромвич" – "Сток Сити"

19:30 "Тоттенхэм" – "Мидлсбро"

Воскресенье, 5 февраля

15:30 "Манчестер Сити" – "Суонси"

18:00 "Лестер" – "Манчестер Юнайтед"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 23 18 2 3 48-16 56
2  ТОТТЕНХЭМ 23 13 8 2 45-16 47
3  АРСЕНАЛ 23 14 5 4 51-25 47
4  ЛИВЕРПУЛЬ 23 13 7 3 52-28 46
5  МАНЧЕСТЕР СИТИ 23 14 4 5 47-28 46
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23 11 9 3 33-21 42
7  ЭВЕРТОН 23 10 7 6 34-24 37
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 23 9 6 8 31-29 33
9  СТОК СИТИ 23 7 8 8 29-35 29
10  БЕРНЛИ 23 9 2 12 25-33 29
11  ВЕСТ ХЭМ 23 8 4 11 29-40 28
12  САУТГЕМПТОН 23 7 6 10 23-28 27
13  УОТФОРД 23 7 6 10 27-39 27
14  БОРНМУТ 23 7 5 11 32-41 26
15  МИДЛСБРО 23 4 9 10 19-26 21
16  ЛЕСТЕР 23 5 6 12 24-38 21
17  СУОНСИ 23 6 3 14 28-52 21
18  КРИСТАЛ ПЭЛАС 23 5 4 14 32-41 19
19  ХАЛЛ СИТИ 23 4 5 14 20-47 17
20  САНДЕРЛЕНД 23 4 4 15 20-42 16
футбол, чемпионат Англии

Вы сейчас просматриваете новость "24 тур чемпионата Англии: "Челси" сыграет с "Арсеналом", "Лестер" примет "МЮ"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Диего Коста. Фото AFP

Диего Коста согласовал контракт с китайским клубом и переберется туда летом

Вчера, 13:34

Зарплата испанского нападающего в новом клубе составит 30 миллионов евро в год

Футбол

Сергей Ребров. Фото AFP

Агент: "Летом Ребров будет в Англии"

Вчера, 13:05

Европейские скауты интересуются тренером "Динамо" еще с прошлого лета

Футбол

Приобретение "Бартон Роверс". Фото Twitter

Британский клуб седьмого дивизиона шокировал своим приобретением в трансферное окно

2 Февраля, 11:08

"Бартон Роверс" за 6,99 фунтов купил себе грабли

Футбол

Питер Крауч отпраздновал 100-й гол в Премьер-лиге танцем робота

2 Февраля, 09:21

36-летний форвард стал самым возрастным игроком турнира, кому покорился этот рубеж

Футбол

Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" на своем поле не сумел переиграть скромный "Халл Сити"

2 Февраля, 00:07

Поединок завершился нулевой ничьей

Футбол

Фото AFP

"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" и догнал в таблице "Ливерпуль"

1 Февраля, 23:55

Габриэл Жезус забил гол в дебютном матче за "МанСити"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования