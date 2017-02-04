24 тур чемпионата Англии: "Челси" сыграет с "Арсеналом", "Лестер" примет "МЮ"
Расписание и результаты 24-го тура английской Премьер-лиги
В этот уикенд в Англии пройдут матчи 24-го тура чемпионата Англии. Центральным противостоянием станет поединок двух лондонских грандов "Челси" и "Арсенала" – "синие" занимают первое место в турнирной таблице, а "канониры" – четвертое.
Действующий чемпион Англии "Лестер" сыграет с командой Жозе Моуринью "Манчестер Юнайтед".
Суббота, 4 февраля
14:30 "Челси" – "Арсенал"
17:00 "Кристал Пэлас" – "Сандерленд"
17:00 "Эвертон" – "Борнмут"
17:00 "Халл Сити" – "Ливерпуль"
17:00 "Саутгемптон" – "Вест Хэм"
17:00 "Уотфорд" – "Бернли"
17:00 "Вест Бромвич" – "Сток Сити"
19:30 "Тоттенхэм" – "Мидлсбро"
Воскресенье, 5 февраля
15:30 "Манчестер Сити" – "Суонси"
18:00 "Лестер" – "Манчестер Юнайтед"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|23
|18
|2
|3
|48-16
|56
|2
|ТОТТЕНХЭМ
|23
|13
|8
|2
|45-16
|47
|3
|АРСЕНАЛ
|23
|14
|5
|4
|51-25
|47
|4
|ЛИВЕРПУЛЬ
|23
|13
|7
|3
|52-28
|46
|5
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|23
|14
|4
|5
|47-28
|46
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|23
|11
|9
|3
|33-21
|42
|7
|ЭВЕРТОН
|23
|10
|7
|6
|34-24
|37
|8
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|23
|9
|6
|8
|31-29
|33
|9
|СТОК СИТИ
|23
|7
|8
|8
|29-35
|29
|10
|БЕРНЛИ
|23
|9
|2
|12
|25-33
|29
|11
|ВЕСТ ХЭМ
|23
|8
|4
|11
|29-40
|28
|12
|САУТГЕМПТОН
|23
|7
|6
|10
|23-28
|27
|13
|УОТФОРД
|23
|7
|6
|10
|27-39
|27
|14
|БОРНМУТ
|23
|7
|5
|11
|32-41
|26
|15
|МИДЛСБРО
|23
|4
|9
|10
|19-26
|21
|16
|ЛЕСТЕР
|23
|5
|6
|12
|24-38
|21
|17
|СУОНСИ
|23
|6
|3
|14
|28-52
|21
|18
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|23
|5
|4
|14
|32-41
|19
|19
|ХАЛЛ СИТИ
|23
|4
|5
|14
|20-47
|17
|20
|САНДЕРЛЕНД
|23
|4
|4
|15
|20-42
|16
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