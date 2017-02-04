24 тур чемпионата Англии: "Челси" сыграет с "Арсеналом", "Лестер" примет "МЮ"

В этот уикенд в Англии пройдут матчи 24-го тура чемпионата Англии. Центральным противостоянием станет поединок двух лондонских грандов "Челси" и "Арсенала" – "синие" занимают первое место в турнирной таблице, а "канониры" – четвертое.

Действующий чемпион Англии "Лестер" сыграет с командой Жозе Моуринью "Манчестер Юнайтед".

Суббота, 4 февраля

14:30 "Челси" – "Арсенал"

17:00 "Кристал Пэлас" – "Сандерленд"

17:00 "Эвертон" – "Борнмут"

17:00 "Халл Сити" – "Ливерпуль"

17:00 "Саутгемптон" – "Вест Хэм"

17:00 "Уотфорд" – "Бернли"

17:00 "Вест Бромвич" – "Сток Сити"

19:30 "Тоттенхэм" – "Мидлсбро"

Воскресенье, 5 февраля

15:30 "Манчестер Сити" – "Суонси"

18:00 "Лестер" – "Манчестер Юнайтед"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА: