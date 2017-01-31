23 тур чемпионата Англии: "Ливерпуль" встретится с "Челси" и другие матчи
Расписание и результаты 23-го тура английской Премьер-лиги
Во вторник и среду состоятся матчи 23-го тура чемпионата Англии. Центральным матчем тура станет противостояние первой и четвертой команд в турнирной таблице – "Ливерпуля" и "Челси".
Вторник, 31 января
21:45 "Борнмут" – "Кристал Пэлас"
21:45 "Арсенал" – "Уотфорд"
21:45 "Бернли" – "Лестер"
21:45 "Мидлсбро" – "Вест Бромвич"
21:45 "Сандерленд" – "Тоттенхэм"
21:45 "Суонси" – "Саутгемптон"
22:00 "Ливерпуль" – "Челси"
Среда, 1 февраля
21:45 "Вест Хэм" – "Манчестер Сити"
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Халл Сити"
22:00 "Сток Сити" – "Эвертон"
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|22
|18
|1
|3
|47-15
|55
|2
|АРСЕНАЛ
|22
|14
|5
|3
|50-23
|47
|3
|ТОТТЕНХЭМ
|22
|13
|7
|2
|45-16
|46
|4
|ЛИВЕРПУЛЬ
|22
|13
|6
|3
|51-27
|45
|5
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|22
|13
|4
|5
|43-28
|43
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22
|11
|8
|3
|33-21
|41
|7
|ЭВЕРТОН
|22
|10
|6
|6
|33-23
|36
|8
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|22
|9
|5
|8
|30-28
|32
|9
|СТОК СИТИ
|22
|7
|7
|8
|28-34
|28
|10
|ВЕСТ ХЭМ
|22
|8
|4
|10
|29-36
|28
|11
|САУТГЕМПТОН
|22
|7
|6
|9
|22-26
|27
|12
|БОРНМУТ
|22
|7
|5
|10
|32-39
|26
|13
|БЕРНЛИ
|22
|8
|2
|12
|24-33
|26
|14
|УОТФОРД
|22
|6
|6
|10
|25-38
|24
|15
|ЛЕСТЕР
|22
|5
|6
|11
|24-37
|21
|16
|МИДЛСБРО
|22
|4
|8
|10
|18-25
|20
|17
|СУОНСИ
|22
|5
|3
|14
|26-51
|18
|18
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|22
|4
|4
|14
|30-41
|16
|19
|ХАЛЛ СИТИ
|22
|4
|4
|14
|20-47
|16
|20
|САНДЕРЛЕНД
|22
|4
|3
|15
|20-42
|15
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