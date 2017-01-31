Во вторник и среду состоятся матчи 23-го тура чемпионата Англии. Центральным матчем тура станет противостояние первой и четвертой команд в турнирной таблице – "Ливерпуля" и "Челси".

Вы сейчас просматриваете новость "23 тур чемпионата Англии: "Ливерпуль" встретится с "Челси" и другие матчи". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"