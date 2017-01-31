23 тур чемпионата Англии: "Ливерпуль" встретится с "Челси" и другие матчи

Сегодня, 20:25

Расписание и результаты 23-го тура английской Премьер-лиги

Фото liverpoolfc.com
Фото liverpoolfc.com

Во вторник и среду состоятся матчи 23-го тура чемпионата Англии. Центральным матчем тура станет противостояние первой и четвертой команд в турнирной таблице – "Ливерпуля" и "Челси".

Вторник, 31 января

21:45 "Борнмут" – "Кристал Пэлас"

21:45 "Арсенал" – "Уотфорд"

21:45 "Бернли" – "Лестер"

21:45 "Мидлсбро" – "Вест Бромвич"

21:45 "Сандерленд" – "Тоттенхэм"

21:45 "Суонси" – "Саутгемптон"

22:00 "Ливерпуль" – "Челси"

Среда, 1 февраля

21:45 "Вест Хэм" – "Манчестер Сити"

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Халл Сити"

22:00 "Сток Сити" – "Эвертон"

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 22 18 1 3 47-15 55
2  АРСЕНАЛ 22 14 5 3 50-23 47
3  ТОТТЕНХЭМ 22 13 7 2 45-16 46
4  ЛИВЕРПУЛЬ 22 13 6 3 51-27 45
5  МАНЧЕСТЕР СИТИ 22 13 4 5 43-28 43
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22 11 8 3 33-21 41
7  ЭВЕРТОН 22 10 6 6 33-23 36
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 22 9 5 8 30-28 32
9  СТОК СИТИ 22 7 7 8 28-34 28
10  ВЕСТ ХЭМ 22 8 4 10 29-36 28
11  САУТГЕМПТОН 22 7 6 9 22-26 27
12  БОРНМУТ 22 7 5 10 32-39 26
13  БЕРНЛИ 22 8 2 12 24-33 26
14  УОТФОРД 22 6 6 10 25-38 24
15  ЛЕСТЕР 22 5 6 11 24-37 21
16  МИДЛСБРО 22 4 8 10 18-25 20
17  СУОНСИ 22 5 3 14 26-51 18
18  КРИСТАЛ ПЭЛАС 22 4 4 14 30-41 16
19  ХАЛЛ СИТИ 22 4 4 14 20-47 16
20  САНДЕРЛЕНД 22 4 3 15 20-42 15
футбол, чемпионат Англии

Вы сейчас просматриваете новость "23 тур чемпионата Англии: "Ливерпуль" встретится с "Челси" и другие матчи". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Димитри Пайе. Фото AFP

"Вест Хэм" требует у перешедшего в "Марсель" Пайе вернуть зарплату за январь

Вчера, 18:19

Еженедельная зарплата Пайе составляла 125 000 фунтов

Футбол

Димитри Пайе. Фото AFP

Английский клуб обменяет болельщикам футболки с фамилией Пайе за половину стоимости

Вчера, 15:10

Французский футболист со скандалом покинул "Вест Хэм"

Футбол

Димитри Пайе подписал контракт с "Марселем". Фото om.net

"Марсель" купил за 25 миллионов евро скандального игрока "Вест Хэма"

Вчера, 11:54

Ранее Пайе заявил руководству "Вест Хэма", что больше не будет играть за клуб и готов себя травмировать

Футбол

Садьо Мане ждет самолет из Ливерпуля. Фото AFP

"Ливерпуль" отправил самолет за своим футболистом в Африку, чтобы тот успел к матчу против "Челси"

29 Января, 21:48

Садьо Мане выступал в составе сборной Сенегала на Кубке Африки

Футбол

Уэйн Руни. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" требует за Руни сумасшедшие деньги от китайцев

29 Января, 17:23

Английский клуб не против продать форварда, но намерен выручить за него крупную сумму

Футбол

Конфликт рефери и Венгера. Фото AFP

Арсен Венгер дисквалифицирован на четыре поединка

27 Января, 21:15

Наставник "Арсенала" толкнул судью во время матча

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования