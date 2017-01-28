22-й тур чемпионата Италии: "Сассуоло" играет с "Юве", "Сампдория" принимает "Рому"

Сегодня, 23:42

Расписание, результаты и турнирная таблица Серии А

&quot;Лацио&quot; и &quot;Кьево&quot; открыли тур. Фото AFP
"Лацио" и "Кьево" открыли тур. Фото AFP

На этих выходных будут сыграны поединки 22 тура чемпионата Италии. Лидеры Серии А встречаются с командами, которые находятся во в нижней части турнирной таблицы.

28 января

19.00. "Лацио" – "Кьево" – 0:1

21.45. "Интер" – "Пескара" – 3:0

29 января

13.30. "Торино" – "Аталанта"

16.00. "Кальяри" – "Болонья"

16.00. "Кротоне" – "Эмполи"

16.00. "Сампдория" – "Рома"

16.00. "Сассуоло" – "Ювентус"

16.00. "Удинезе" – "Милан"

16.00. "Фиорентина" – "Дженоа"

21.45. "Наполи" – "Палермо"

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 20 16 0 4 42-16 48
2  РОМА 21 15 2 4 42-18 47
3  НАПОЛИ 21 13 5 3 47-24 44
4  ИНТЕР 22 13 3 6 36-23 42
5  ЛАЦИО 22 12 4 6 35-25 40
6  АТАЛАНТА 21 12 2 7 33-24 38
7  МИЛАН 20 11 4 5 31-24 37
8  ФИОРЕНТИНА 20 9 6 5 33-25 33
9  ТОРИНО 21 8 6 7 38-31 30
10  КЬЕВО 22 8 4 10 22-30 28
11  БОЛОНЬЯ 20 7 5 8 20-25 26
12  КАЛЬЯРИ 21 8 2 11 31-45 26
13  УДИНЕЗЕ 21 7 4 10 25-28 25
14  САССУОЛО 21 7 3 11 31-35 24
15  ДЖЕНОА 21 6 6 9 24-29 24
16  САМПДОРИЯ 21 6 6 9 22-27 24
17  ЭМПОЛИ 21 5 6 10 12-26 21
18  КРОТОНЕ 20 2 4 14 16-36 10
19  ПАЛЕРМО 21 2 4 15 17-41 10
20  ПЕСКАРА 21 1 6 14 16-42 9
футбол, чемпионат Италии

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Сегодня|Спорт

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