22-й тур чемпионата Италии: "Сассуоло" играет с "Юве", "Сампдория" принимает "Рому"

На этих выходных будут сыграны поединки 22 тура чемпионата Италии. Лидеры Серии А встречаются с командами, которые находятся во в нижней части турнирной таблицы.

28 января

19.00. "Лацио" – "Кьево" – 0:1

21.45. "Интер" – "Пескара" – 3:0

29 января

13.30. "Торино" – "Аталанта"

16.00. "Кальяри" – "Болонья"

16.00. "Кротоне" – "Эмполи"

16.00. "Сампдория" – "Рома"

16.00. "Сассуоло" – "Ювентус"

16.00. "Удинезе" – "Милан"

16.00. "Фиорентина" – "Дженоа"

21.45. "Наполи" – "Палермо"