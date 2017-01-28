22-й тур чемпионата Италии: "Сассуоло" играет с "Юве", "Сампдория" принимает "Рому"
Расписание, результаты и турнирная таблица Серии А
На этих выходных будут сыграны поединки 22 тура чемпионата Италии. Лидеры Серии А встречаются с командами, которые находятся во в нижней части турнирной таблицы.
28 января
19.00. "Лацио" – "Кьево" – 0:1
21.45. "Интер" – "Пескара" – 3:0
29 января
13.30. "Торино" – "Аталанта"
16.00. "Кальяри" – "Болонья"
16.00. "Кротоне" – "Эмполи"
16.00. "Сампдория" – "Рома"
16.00. "Сассуоло" – "Ювентус"
16.00. "Удинезе" – "Милан"
16.00. "Фиорентина" – "Дженоа"
21.45. "Наполи" – "Палермо"
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|20
|16
|0
|4
|42-16
|48
|2
|РОМА
|21
|15
|2
|4
|42-18
|47
|3
|НАПОЛИ
|21
|13
|5
|3
|47-24
|44
|4
|ИНТЕР
|22
|13
|3
|6
|36-23
|42
|5
|ЛАЦИО
|22
|12
|4
|6
|35-25
|40
|6
|АТАЛАНТА
|21
|12
|2
|7
|33-24
|38
|7
|МИЛАН
|20
|11
|4
|5
|31-24
|37
|8
|ФИОРЕНТИНА
|20
|9
|6
|5
|33-25
|33
|9
|ТОРИНО
|21
|8
|6
|7
|38-31
|30
|10
|КЬЕВО
|22
|8
|4
|10
|22-30
|28
|11
|БОЛОНЬЯ
|20
|7
|5
|8
|20-25
|26
|12
|КАЛЬЯРИ
|21
|8
|2
|11
|31-45
|26
|13
|УДИНЕЗЕ
|21
|7
|4
|10
|25-28
|25
|14
|САССУОЛО
|21
|7
|3
|11
|31-35
|24
|15
|ДЖЕНОА
|21
|6
|6
|9
|24-29
|24
|16
|САМПДОРИЯ
|21
|6
|6
|9
|22-27
|24
|17
|ЭМПОЛИ
|21
|5
|6
|10
|12-26
|21
|18
|КРОТОНЕ
|20
|2
|4
|14
|16-36
|10
|19
|ПАЛЕРМО
|21
|2
|4
|15
|17-41
|10
|20
|ПЕСКАРА
|21
|1
|6
|14
|16-42
|9
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