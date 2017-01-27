22-й тур чемпионата Франции: "Монако" сыграет в гостях с "ПСЖ"

22 тур чемпионата Франции стартовал в пятницу матчем "Марселя" – "Монпелье". Более титулованные хозяева поля разгромили своего соперника.

А главный матч тура состоится в воскресенье. В Париже встретятся команды, которые ведут борьбу за чемпионство – "ПСЖ" и "Монако".

27 января

21.45. "Марсель" – "Монпелье" – 5:1

28 января

18.00. "Лион "- "Лилль"

21.00. "Анже" – "Мец"

21.00. "Бастия" – "Кан"

21.00. "Лорьян" – "Дижон"

21.00. "Нанси" – "Бордо"

21.00. "Ренн" – "Нант"

29 января

16.00. "Ницца" – "Генгам"

18.00. "Тулуза" – "Сен-Этьен"

22.00. "ПСЖ" – "Монако"