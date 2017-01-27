22-й тур чемпионата Франции: "Монако" сыграет в гостях с "ПСЖ"

Сегодня, 23:33

Расписание, результаты и турнирная таблица Лиги 1

Открыли тур &quot;Марсель&quot; и &quot;Монпелье&quot;. Фото AFP
Открыли тур "Марсель" и "Монпелье". Фото AFP

22 тур чемпионата Франции стартовал в пятницу матчем "Марселя" – "Монпелье". Более титулованные хозяева поля разгромили своего соперника.

А главный матч тура состоится в воскресенье. В Париже встретятся команды, которые ведут борьбу за чемпионство – "ПСЖ" и "Монако".

27 января

21.45. "Марсель" – "Монпелье" – 5:1

28 января

18.00. "Лион "- "Лилль"

21.00. "Анже" – "Мец"

21.00. "Бастия" – "Кан"

21.00. "Лорьян" – "Дижон"

21.00. "Нанси" – "Бордо"

21.00. "Ренн" – "Нант"

29 января

16.00. "Ницца" – "Генгам"

18.00. "Тулуза" – "Сен-Этьен"

22.00. "ПСЖ" – "Монако"

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МОНАКО 21 15 3 3 64-21 48
2  НИЦЦА 21 13 7 1 35-14 46
3  ПСЖ 21 14 3 4 41-15 45
4  ЛИОН 20 12 1 7 39-23 37
5  МАРСЕЛЬ 22 9 6 7 29-27 33
6  ГЕНГАМ 21 8 7 6 27-23 31
7  СЕНТ-ЭТЬЕН 21 7 9 5 21-18 30
8  РЕНН 21 8 5 8 21-25 29
9  БОРДО 21 7 8 6 22-27 29
10  ТУЛУЗА 21 7 5 9 22-23 26
11  НАНТ 21 7 4 10 14-28 25
12  НАНСИ 20 6 6 8 16-23 24
13  ЛИЛЛЬ 21 6 5 10 19-26 23
14  МОНПЕЛЬЕ 22 5 8 9 30-39 23
15  МЕЦ 20 6 5 9 20-36 23
16  ДИЖОН 21 4 9 8 27-30 21
17  БАСТИЯ 21 5 6 10 18-25 21
18  КАН 20 6 3 11 23-35 21
19  АНЖЕ 21 5 5 11 17-27 20
20  ЛОРЬЯН 21 5 3 13 23-43 18
футбол, чемпионат Франции

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Сегодня|Спорт

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