22-й тур чемпионата Франции: "Монако" сыграет в гостях с "ПСЖ"
Расписание, результаты и турнирная таблица Лиги 1
22 тур чемпионата Франции стартовал в пятницу матчем "Марселя" – "Монпелье". Более титулованные хозяева поля разгромили своего соперника.
А главный матч тура состоится в воскресенье. В Париже встретятся команды, которые ведут борьбу за чемпионство – "ПСЖ" и "Монако".
27 января
21.45. "Марсель" – "Монпелье" – 5:1
28 января
18.00. "Лион "- "Лилль"
21.00. "Анже" – "Мец"
21.00. "Бастия" – "Кан"
21.00. "Лорьян" – "Дижон"
21.00. "Нанси" – "Бордо"
21.00. "Ренн" – "Нант"
29 января
16.00. "Ницца" – "Генгам"
18.00. "Тулуза" – "Сен-Этьен"
22.00. "ПСЖ" – "Монако"
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МОНАКО
|21
|15
|3
|3
|64-21
|48
|2
|НИЦЦА
|21
|13
|7
|1
|35-14
|46
|3
|ПСЖ
|21
|14
|3
|4
|41-15
|45
|4
|ЛИОН
|20
|12
|1
|7
|39-23
|37
|5
|МАРСЕЛЬ
|22
|9
|6
|7
|29-27
|33
|6
|ГЕНГАМ
|21
|8
|7
|6
|27-23
|31
|7
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|21
|7
|9
|5
|21-18
|30
|8
|РЕНН
|21
|8
|5
|8
|21-25
|29
|9
|БОРДО
|21
|7
|8
|6
|22-27
|29
|10
|ТУЛУЗА
|21
|7
|5
|9
|22-23
|26
|11
|НАНТ
|21
|7
|4
|10
|14-28
|25
|12
|НАНСИ
|20
|6
|6
|8
|16-23
|24
|13
|ЛИЛЛЬ
|21
|6
|5
|10
|19-26
|23
|14
|МОНПЕЛЬЕ
|22
|5
|8
|9
|30-39
|23
|15
|МЕЦ
|20
|6
|5
|9
|20-36
|23
|16
|ДИЖОН
|21
|4
|9
|8
|27-30
|21
|17
|БАСТИЯ
|21
|5
|6
|10
|18-25
|21
|18
|КАН
|20
|6
|3
|11
|23-35
|21
|19
|АНЖЕ
|21
|5
|5
|11
|17-27
|20
|20
|ЛОРЬЯН
|21
|5
|3
|13
|23-43
|18
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