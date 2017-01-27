20-й тур чемпионата Испании: Кравец против "Вильярреала", Зозуля против "Барселоны"

20-й тур чемпионата Испании начался в пятницу с поединка "Осасуна" – "Малага". Денис Бойко просидел на скамейке запасных весь матч, а его "Малага" сыграла вничью с аутсайдером Примеры.

В субботу лучший бомбардир "Гранады" Артем Кравец в гостях будет играть с "Вильярреалом", а в воскресенье Роман Зозуля с "Бетисом" будут принимать "Барселону".

27 января

21.45. "Осасуна" – "Малага" – 1:1

28 января

14.00 "Вильярреал" – "Гранада"

17.15. "Алавес" – "Атлетико"

19.30. "Эйбар" – "Депортиво"

21.45. "Леганес" – "Сельта"

29 января

13.00. "Бетис" – "Барселона"

17.15. "Эспаньол" – "Севилья"

19.30. "Атлетик" – "Спортинг"

21.45. "Реал" – "Реал Сосьедад"

30 января

21.45. "Лас-Пальмас" -"Валенсия"