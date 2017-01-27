20-й тур чемпионата Испании: Кравец против "Вильярреала", Зозуля против "Барселоны"
Расписание, результаты и турнирная таблица Примеры
20-й тур чемпионата Испании начался в пятницу с поединка "Осасуна" – "Малага". Денис Бойко просидел на скамейке запасных весь матч, а его "Малага" сыграла вничью с аутсайдером Примеры.
В субботу лучший бомбардир "Гранады" Артем Кравец в гостях будет играть с "Вильярреалом", а в воскресенье Роман Зозуля с "Бетисом" будут принимать "Барселону".
27 января
21.45. "Осасуна" – "Малага" – 1:1
28 января
14.00 "Вильярреал" – "Гранада"
17.15. "Алавес" – "Атлетико"
19.30. "Эйбар" – "Депортиво"
21.45. "Леганес" – "Сельта"
29 января
13.00. "Бетис" – "Барселона"
17.15. "Эспаньол" – "Севилья"
19.30. "Атлетик" – "Спортинг"
21.45. "Реал" – "Реал Сосьедад"
30 января
21.45. "Лас-Пальмас" -"Валенсия"
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ
|18
|13
|4
|1
|48-17
|43
|2
|СЕВИЛЬЯ
|19
|13
|3
|3
|42-25
|42
|3
|БАРСЕЛОНА
|19
|12
|5
|2
|51-17
|41
|4
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|19
|11
|2
|6
|31-25
|35
|5
|АТЛЕТИКО
|19
|10
|5
|4
|34-16
|35
|6
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|19
|8
|7
|4
|26-14
|31
|7
|АТЛЕТИК
|19
|8
|5
|6
|24-21
|29
|8
|СЕЛЬТА
|19
|8
|3
|8
|29-33
|27
|9
|ЭСПАНЬОЛ
|19
|6
|8
|5
|25-26
|26
|10
|ЭЙБАР
|19
|7
|5
|7
|25-28
|26
|11
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|19
|6
|7
|6
|28-30
|25
|12
|АЛАВЕС
|19
|5
|8
|6
|17-20
|23
|13
|БЕТИС
|19
|6
|4
|9
|20-30
|22
|14
|МАЛАГА
|20
|5
|7
|8
|28-34
|22
|15
|ВАЛЕНСИЯ
|18
|5
|4
|9
|28-33
|19
|16
|ДЕПОРТИВО
|19
|4
|7
|8
|24-29
|19
|17
|ЛЕГАНЕС
|19
|4
|6
|9
|15-31
|18
|18
|СПОРТИНГ
|19
|3
|4
|12
|19-37
|13
|19
|ОСАСУНА
|20
|1
|7
|12
|21-43
|10
|20
|ГРАНАДА
|19
|1
|7
|11
|16-42
|10
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