20-й тур чемпионата Испании: Кравец против "Вильярреала", Зозуля против "Барселоны"

Вчера, 23:44

Расписание, результаты и турнирная таблица Примеры

В игре голкипер &quot;Малаги&quot;. Фото AFP
В игре голкипер "Малаги". Фото AFP

20-й тур чемпионата Испании начался в пятницу с поединка "Осасуна" – "Малага". Денис Бойко просидел на скамейке запасных весь матч, а его "Малага" сыграла вничью с аутсайдером Примеры.

В субботу лучший бомбардир "Гранады" Артем Кравец в гостях будет играть с "Вильярреалом", а в воскресенье Роман Зозуля с "Бетисом" будут принимать "Барселону".

27 января

21.45. "Осасуна" – "Малага" – 1:1

28 января

14.00 "Вильярреал" – "Гранада"

17.15. "Алавес" – "Атлетико"

19.30. "Эйбар" – "Депортиво"

21.45. "Леганес" – "Сельта"

29 января

13.00. "Бетис" – "Барселона"

17.15. "Эспаньол" – "Севилья"

19.30. "Атлетик" – "Спортинг"

21.45. "Реал" – "Реал Сосьедад"

30 января

21.45. "Лас-Пальмас" -"Валенсия"

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  РЕАЛ 18 13 4 1 48-17 43
2  СЕВИЛЬЯ 19 13 3 3 42-25 42
3  БАРСЕЛОНА 19 12 5 2 51-17 41
4  РЕАЛ СОСЬЕДАД 19 11 2 6 31-25 35
5  АТЛЕТИКО 19 10 5 4 34-16 35
6  ВИЛЬЯРРЕАЛ 19 8 7 4 26-14 31
7  АТЛЕТИК 19 8 5 6 24-21 29
8  СЕЛЬТА 19 8 3 8 29-33 27
9  ЭСПАНЬОЛ 19 6 8 5 25-26 26
10  ЭЙБАР 19 7 5 7 25-28 26
11  ЛАС-ПАЛЬМАС 19 6 7 6 28-30 25
12  АЛАВЕС 19 5 8 6 17-20 23
13  БЕТИС 19 6 4 9 20-30 22
14  МАЛАГА 20 5 7 8 28-34 22
15  ВАЛЕНСИЯ 18 5 4 9 28-33 19
16  ДЕПОРТИВО 19 4 7 8 24-29 19
17  ЛЕГАНЕС 19 4 6 9 15-31 18
18  СПОРТИНГ 19 3 4 12 19-37 13
19  ОСАСУНА 20 1 7 12 21-43 10
20  ГРАНАДА 19 1 7 11 16-42 10
футбол, чемпионат Испании

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Сегодня|Спорт

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