20-летний футболист "Атлетико" арестован за избиение своей девушки

Сегодня, 14:50

Подруга находится в больнице с многочисленными ранами, но ее здоровью ничего не угрожает

Лукас Эрнандес. Фото atleticodemadrid.com
Лукас Эрнандес. Фото atleticodemadrid.com

Защитник мадридского "Атлетико" Лукас Эрнандес задержан испанской полицией за нападение на свою невесту.

Как сообщает Goal, игрок столичного клуба был доставлен в участок в 2.30 по местному времени. Отмечается, что его подруга находится в больнице с многочисленными ранами, но сейчас состояние девушки оценивается, как стабильное и ничто не угрожает ее здоровью.

По информации источника, футболист был в состоянии алкогольного опьянения.

В нынешнем сезоне 20-летний Эрнандес провел во всех турнирах 11 матчей, отдал одну голевую передачу и получил 3 желтые карточки.
футбол, чемпионат Испании, Атлетико Мадрид

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Источник:

Советский спорт

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