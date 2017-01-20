19-й тур чемпионата Испании: команда Дениса Бойко сыграет с "Реалом"

В этот уикенд пройдут матчи 19-го тура чемпионата Испании.

В субботу "Малага" с украинским вратарем Денисом Бойко сыграет на выезде с лидером Примеры – мадридским "Реалом". В этот же день "Гранада" на выезде сыграет с "Эспаньолом". Напомним, что лучший бомбардир "Гранады" в это сезоне – украинский нападающий Артем Кравец.

Завершится тур матчем "Эйбар" – "Барселона" вечером в воскресенье.

Пятница, 20 января:

21:45 "Лас-Пальмас" – "Депортиво"

Суббота, 21 января:

14:00 "Эспаньол" – "Гранада"

17:15 "Реал" – "Малага"

19:30 "Алавес" – "Леганес"

21:45 "Вильярреал" – "Валенсия"

Воскресенье, 22 января:

13:00 "Осасуна" – "Севилья"

17:15 "Атлетик" – "Атлетико"

19:30 "Бетис" – "Спортинг"

19:30 "Реал Сосьедад" – "Сельта"

21:45 "Эйбар" – "Барселона"

Таблица чемпионата Испании:



