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19-й тур чемпионата Испании: команда Дениса Бойко сыграет с "Реалом" http://www.segodnya.ua/img/article/7902/56_main.1484924852.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/56_tn.1484924852.jpg Футбол Чемпионат Испании: таблица, расписание и результаты матчей 19 тура

19-й тур чемпионата Испании: команда Дениса Бойко сыграет с "Реалом"

Сегодня, 17:07

Чемпионат Испании: таблица, расписание и результаты матчей 19 тура

&quot;Реал&quot; сыграет с &quot;Малагой&quot; в Примере после поражения от &quot;Сельты&quot; в Кубке. Фото AFP
"Реал" сыграет с "Малагой" в Примере после поражения от "Сельты" в Кубке. Фото AFP

В этот уикенд пройдут матчи 19-го тура чемпионата Испании.

В субботу "Малага" с украинским вратарем Денисом Бойко сыграет на выезде с лидером Примеры – мадридским "Реалом". В этот же день "Гранада" на выезде сыграет с "Эспаньолом". Напомним, что лучший бомбардир "Гранады" в это сезоне – украинский нападающий Артем Кравец.

Завершится тур матчем "Эйбар" – "Барселона" вечером в воскресенье.

Пятница, 20 января:

21:45 "Лас-Пальмас" – "Депортиво"

Суббота, 21 января:

14:00 "Эспаньол" – "Гранада"

17:15 "Реал" – "Малага"

19:30 "Алавес" – "Леганес"

21:45 "Вильярреал" – "Валенсия"

Воскресенье, 22 января:

13:00 "Осасуна" – "Севилья"

17:15 "Атлетик" – "Атлетико"

19:30 "Бетис" – "Спортинг"

19:30 "Реал Сосьедад" – "Сельта"

21:45 "Эйбар" – "Барселона"

Таблица чемпионата Испании:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  РЕАЛ МАДРИД 17 12 4 1 46-16 40
2  СЕВИЛЬЯ 18 12 3 3 38-22 39
3  БАРСЕЛОНА 18 11 5 2 47-17 38
4  АТЛЕТИКО 18 10 4 4 32-14 34
5  РЕАЛ СОСЬЕДАД 18 10 2 6 30-25 32
6  ВИЛЬЯРРЕАЛ 18 8 7 3 26-12 31
7  АТЛЕТИК 18 8 4 6 22-19 28
8  СЕЛЬТА 18 8 3 7 29-32 27
9  ЭЙБАР 18 7 5 6 25-24 26
10  ЛАС-ПАЛЬМАС 18 6 6 6 27-29 24
11  ЭСПАНЬОЛ 18 5 8 5 22-25 23
12  АЛАВЕС 18 5 7 6 15-18 22
13  БЕТИС 18 6 3 9 20-30 21
14  МАЛАГА 18 5 6 7 26-31 21
15  ДЕПОРТИВО 18 4 6 8 23-28 18
16  ЛЕГАНЕС 18 4 5 9 13-29 17
17  ВАЛЕНСИЯ 17 4 4 9 26-33 16
18  СПОРТИНГ 18 3 3 12 19-37 12
19  ГРАНАДА 18 1 7 10 15-39 10
20  ОСАСУНА 18 1 6 11 17-38 9
чемпионат Испании

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Источник:

Сегодня|Спорт

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