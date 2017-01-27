18-й тур чемпионата Германии: Коноплянка против "Айнтрахта", Юрченко против "Боруссии"

В этот уикенд в чемпионате Германии будет сыгран 18-й тур, который по традиции растянут на три дня – с пятницы по воскресенье.

Открыл тур "Шальке" нашего Евгения Коноплянки, который в пятницу проиграл на своем поле "Айнтрахту". Коноплянка вышел на поле на 79-й минуте.

"Дармштадт" Артемом Федецким играет в субботу с "Кельном". В этот же день "Байер" с Владленом Юрченко встречается с "Боруссией" М.

27 января

21.30. "Шальке" – "Айнтрахт" – 0:1

28 января

16.30. "Вердер" – "Бавария"

16.30. "Вольфсбург" – "Аугсбург"

16.30. "Дармштадт" – "Кельн"

16.30. "Ингольштадт" – "Гамбург"

16.30. "Лейпциг" – "Хоффенхайм"

19.30. "Байер" – "Боруссия" М

29 января

16.30. "Фрайбург" – "Герта"

18.30. "Майнц" – "Боруссия" Д