18-й тур чемпионата Германии: Коноплянка против "Айнтрахта", Юрченко против "Боруссии"

Сегодня, 23:23

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&quot;Айнтрахт&quot; празднует гол в ворота &quot;Шальке&quot;. Фото AFP
"Айнтрахт" празднует гол в ворота "Шальке". Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Германии будет сыгран 18-й тур, который по традиции растянут на три дня – с пятницы по воскресенье.

Открыл тур "Шальке" нашего Евгения Коноплянки, который в пятницу проиграл на своем поле "Айнтрахту". Коноплянка вышел на поле на 79-й минуте.

"Дармштадт" Артемом Федецким играет в субботу с "Кельном". В этот же день "Байер" с Владленом Юрченко встречается с "Боруссией" М.

27 января

21.30. "Шальке" – "Айнтрахт" – 0:1

28 января

16.30. "Вердер" – "Бавария"

16.30. "Вольфсбург" – "Аугсбург"

16.30. "Дармштадт" – "Кельн"

16.30. "Ингольштадт" – "Гамбург"

16.30. "Лейпциг" – "Хоффенхайм"

19.30. "Байер" – "Боруссия" М

29 января

16.30. "Фрайбург" – "Герта"

18.30. "Майнц" – "Боруссия" Д

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАВАРИЯ 17 13 3 1 40-10 42
2  ЛЕЙПЦИГ 17 12 3 2 34-15 39
3  АЙНТРАХТ Ф 18 9 5 4 23-15 32
4  ХОФФЕНХАЙМ 17 7 10 0 30-17 31
5  БОРУССИЯ Д 17 8 6 3 37-20 30
6  ГЕРТА 17 9 3 5 25-19 30
7  КЕЛЬН 17 6 8 3 21-15 26
8  БАЙЕР 17 7 3 7 26-25 24
9  ФРАЙБУРГ 17 7 2 8 22-29 23
10  ШАЛЬКЕ 04 18 6 3 9 21-20 21
11  МАЙНЦ 17 6 3 8 26-30 21
12  ВОЛЬФСБУРГ 17 5 4 8 16-24 19
13  АУГСБУРГ 17 4 6 7 13-19 18
14  БОРУССИЯ М 17 4 5 8 15-25 17
15  ВЕРДЕР 17 4 4 9 21-36 16
16  ГАМБУРГ 17 3 4 10 14-32 13
17  ИНГОЛЬШТАДТ 17 3 3 11 14-28 12
18  ДАРМШТАДТ 17 2 3 12 11-30 9
футбол, чемпионат Германии

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Сегодня|Спорт

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