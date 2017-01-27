18-й тур чемпионата Германии: Коноплянка против "Айнтрахта", Юрченко против "Боруссии"
Расписание, результаты и турнирная таблица Бундеслиги
В этот уикенд в чемпионате Германии будет сыгран 18-й тур, который по традиции растянут на три дня – с пятницы по воскресенье.
Открыл тур "Шальке" нашего Евгения Коноплянки, который в пятницу проиграл на своем поле "Айнтрахту". Коноплянка вышел на поле на 79-й минуте.
"Дармштадт" Артемом Федецким играет в субботу с "Кельном". В этот же день "Байер" с Владленом Юрченко встречается с "Боруссией" М.
27 января
21.30. "Шальке" – "Айнтрахт" – 0:1
28 января
16.30. "Вердер" – "Бавария"
16.30. "Вольфсбург" – "Аугсбург"
16.30. "Дармштадт" – "Кельн"
16.30. "Ингольштадт" – "Гамбург"
16.30. "Лейпциг" – "Хоффенхайм"
19.30. "Байер" – "Боруссия" М
29 января
16.30. "Фрайбург" – "Герта"
18.30. "Майнц" – "Боруссия" Д
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|17
|13
|3
|1
|40-10
|42
|2
|ЛЕЙПЦИГ
|17
|12
|3
|2
|34-15
|39
|3
|АЙНТРАХТ Ф
|18
|9
|5
|4
|23-15
|32
|4
|ХОФФЕНХАЙМ
|17
|7
|10
|0
|30-17
|31
|5
|БОРУССИЯ Д
|17
|8
|6
|3
|37-20
|30
|6
|ГЕРТА
|17
|9
|3
|5
|25-19
|30
|7
|КЕЛЬН
|17
|6
|8
|3
|21-15
|26
|8
|БАЙЕР
|17
|7
|3
|7
|26-25
|24
|9
|ФРАЙБУРГ
|17
|7
|2
|8
|22-29
|23
|10
|ШАЛЬКЕ 04
|18
|6
|3
|9
|21-20
|21
|11
|МАЙНЦ
|17
|6
|3
|8
|26-30
|21
|12
|ВОЛЬФСБУРГ
|17
|5
|4
|8
|16-24
|19
|13
|АУГСБУРГ
|17
|4
|6
|7
|13-19
|18
|14
|БОРУССИЯ М
|17
|4
|5
|8
|15-25
|17
|15
|ВЕРДЕР
|17
|4
|4
|9
|21-36
|16
|16
|ГАМБУРГ
|17
|3
|4
|10
|14-32
|13
|17
|ИНГОЛЬШТАДТ
|17
|3
|3
|11
|14-28
|12
|18
|ДАРМШТАДТ
|17
|2
|3
|12
|11-30
|9
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