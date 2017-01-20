17-й тур чемпионата Германии: Коноплянка против "Ингольштадта" и Юрченко против "Герты"
Расписание и результаты 17-го тура, таблица немецкой Бундеслиги
В этот уикенд в чемпионате Германии будет сыгран 17-й тур, который растянут на три дня – с пятницы по воскресенье.
"Шальке" с Евгением Коноплянкой в субботу сыграет с "Ингольштадтом". В тот же день "Дармштадт" с Денисом Олейником и Артемом Федецким примет менхенгладбахскую "Боруссию". В воскресенье "Байер" с Владленом Юрченко сыграет с одним из лидеров Бундеслиги – "Гертой".
Пятница, 20 января:
21:30 "Фрайбург" – "Бавария"
Суббота, 21 января:
16:30 "Аугсбург" – Хоффенхайм"
16:30 "Дармштадт" – "Боруссия" М
16:30 "Шальке" – "Ингольштадт"
16:30 "Вердер" – "Боруссия" Д
16:30 "Вольфсбург" – "Гамбург"
19:30 "Лейпциг" – "Айнтрахт"
Воскресенье, 22 января:
16:30 "Байер" – "Герта"
18:30 "Майнц" – "Кельн"
Таблица чемпионата Германии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|16
|12
|3
|1
|38-9
|39
|2
|ЛЕЙПЦИГ
|16
|11
|3
|2
|31-15
|36
|3
|ГЕРТА
|16
|9
|3
|4
|24-16
|30
|4
|АЙНТРАХТ Ф
|16
|8
|5
|3
|22-12
|29
|5
|ХОФФЕНХАЙМ
|16
|6
|10
|0
|28-17
|28
|6
|БОРУССИЯ Д
|16
|7
|6
|3
|35-19
|27
|7
|КЕЛЬН
|16
|6
|7
|3
|21-15
|25
|8
|ФРАЙБУРГ
|16
|7
|2
|7
|21-27
|23
|9
|БАЙЕР
|16
|6
|3
|7
|23-24
|21
|10
|МАЙНЦ
|16
|6
|2
|8
|26-30
|20
|11
|ШАЛЬКЕ 04
|16
|5
|3
|8
|20-19
|18
|12
|АУГСБУРГ
|16
|4
|6
|6
|13-17
|18
|13
|ВОЛЬФСБУРГ
|16
|4
|4
|8
|15-24
|16
|14
|БОРУССИЯ М
|16
|4
|4
|8
|15-25
|16
|15
|ВЕРДЕР
|16
|4
|4
|8
|20-34
|16
|16
|ГАМБУРГ
|16
|3
|4
|9
|14-31
|13
|17
|ИНГОЛЬШТАДТ
|16
|3
|3
|10
|14-27
|12
|18
|ДАРМШТАДТ
|16
|2
|2
|12
|11-30
|8
Вы сейчас просматриваете новость "17-й тур чемпионата Германии: Коноплянка против "Ингольштадта" и Юрченко против "Герты"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии