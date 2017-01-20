17-й тур чемпионата Германии: Коноплянка против "Ингольштадта" и Юрченко против "Герты"

В этот уикенд в чемпионате Германии будет сыгран 17-й тур, который растянут на три дня – с пятницы по воскресенье.

"Шальке" с Евгением Коноплянкой в субботу сыграет с "Ингольштадтом". В тот же день "Дармштадт" с Денисом Олейником и Артемом Федецким примет менхенгладбахскую "Боруссию". В воскресенье "Байер" с Владленом Юрченко сыграет с одним из лидеров Бундеслиги – "Гертой".

Пятница, 20 января:

21:30 "Фрайбург" – "Бавария"

Суббота, 21 января:

16:30 "Аугсбург" – Хоффенхайм"

16:30 "Дармштадт" – "Боруссия" М

16:30 "Шальке" – "Ингольштадт"

16:30 "Вердер" – "Боруссия" Д

16:30 "Вольфсбург" – "Гамбург"

19:30 "Лейпциг" – "Айнтрахт"

Воскресенье, 22 января:

16:30 "Байер" – "Герта"

18:30 "Майнц" – "Кельн"

Таблица чемпионата Германии: