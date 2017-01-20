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17-й тур чемпионата Германии: Коноплянка против "Ингольштадта" и Юрченко против "Герты" http://www.segodnya.ua/img/article/7902/14_main.1484920880.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/14_tn.1484920880.jpg Футбол Расписание и результаты 17-го тура, таблица немецкой Бундеслиги

17-й тур чемпионата Германии: Коноплянка против "Ингольштадта" и Юрченко против "Герты"

Сегодня, 16:01

Расписание и результаты 17-го тура, таблица немецкой Бундеслиги

Футболисты &quot;Шальке&quot; накануне 17-го тура чемпионата Германии спустились в шахту. Фото AFP
Футболисты "Шальке" накануне 17-го тура чемпионата Германии спустились в шахту. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Германии будет сыгран 17-й тур, который растянут на три дня – с пятницы по воскресенье.

"Шальке" с Евгением Коноплянкой в субботу сыграет с "Ингольштадтом". В тот же день "Дармштадт" с Денисом Олейником и Артемом Федецким примет менхенгладбахскую "Боруссию". В воскресенье "Байер" с Владленом Юрченко сыграет с одним из лидеров Бундеслиги – "Гертой".

Пятница, 20 января:

21:30 "Фрайбург" – "Бавария"

Суббота, 21 января:

16:30 "Аугсбург" – Хоффенхайм"

16:30 "Дармштадт" – "Боруссия" М

16:30 "Шальке" – "Ингольштадт"

16:30 "Вердер" – "Боруссия" Д

16:30 "Вольфсбург" – "Гамбург"

19:30 "Лейпциг" – "Айнтрахт"

Воскресенье, 22 января:

16:30 "Байер" – "Герта"

18:30 "Майнц" – "Кельн"

Таблица чемпионата Германии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАВАРИЯ 16 12 3 1 38-9 39
2  ЛЕЙПЦИГ 16 11 3 2 31-15 36
3  ГЕРТА 16 9 3 4 24-16 30
4  АЙНТРАХТ Ф 16 8 5 3 22-12 29
5  ХОФФЕНХАЙМ 16 6 10 0 28-17 28
6  БОРУССИЯ Д 16 7 6 3 35-19 27
7  КЕЛЬН 16 6 7 3 21-15 25
8  ФРАЙБУРГ 16 7 2 7 21-27 23
9  БАЙЕР 16 6 3 7 23-24 21
10  МАЙНЦ 16 6 2 8 26-30 20
11  ШАЛЬКЕ 04 16 5 3 8 20-19 18
12  АУГСБУРГ 16 4 6 6 13-17 18
13  ВОЛЬФСБУРГ 16 4 4 8 15-24 16
14  БОРУССИЯ М 16 4 4 8 15-25 16
15  ВЕРДЕР 16 4 4 8 20-34 16
16  ГАМБУРГ 16 3 4 9 14-31 13
17  ИНГОЛЬШТАДТ 16 3 3 10 14-27 12
18  ДАРМШТАДТ 16 2 2 12 11-30 8
чемпионат Германии

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Сегодня|Спорт

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