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15-летний футболист побил рекорд 79-летней давности http://www.segodnya.ua/img/article/7823/24_main.1482480781.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/24_tn.1482480781.jpg Футбол Пьетро Пеллегри – самый молодой игрок в истории чемпионатов Италии

15-летний футболист побил рекорд 79-летней давности

Сегодня, 10:09

Пьетро Пеллегри – самый молодой игрок в истории чемпионатов Италии

Пьетро Пеллегри. Фото Twitter
Пьетро Пеллегри. Фото Twitter

Нападающий итальянского "Дженоа" Пьетро Пеллегри стал самым молодым футболистом в истории Серии А.

Форвард вышел на замену на 88-й минуте выездной встречи 18-го тура чемпионата Италии против "Торино" (0:1) в возрасте 15 лет 9 месяцев и 5 дней. Предыдущее достижение принадлежало игроку "Ромы" Амедео Амадеи, который 2 мая 1937 года появился на поле в матче чемпионата Италии, будучи на один день старше Пеллегри.
футбол, чемпионат Италии, Дженоа

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Источник:

Lenta.ru

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