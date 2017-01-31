Капитан "Брюгге" Тимми Симонс провел 1000-й матч в карьере

Матч против "Гента" в 24-м туре чемпионата Бельгии стал тысячным в профессиональной карьере капитана "Брюгге" Тимми Симонса. 40-летний футболист стал первым бельгийцем, которому удалось покорить такую отметку.

Свою карьеру Симонс начал в клубе "Дист" в 1995-м. С тех пор он успел поиграть за "Ломмель" (1998-2000), "Брюгге" (2000-2005), ПСВ (2005-2010) и "Нюрнберг" (2010-2013). Летом 2013 года ветеран вернулся в "Брюгге", даже в 40 лет он регулярно попадает в основной состав "черно-синих", а осенью привлекался к матчам национальной сборной, став самым возрастным игроком в истории "красных дьяволов".