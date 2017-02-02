ФФУ обязала "Днепр" выплатить долг Мирону Маркевичу

Палата разрешения споров ФФУ удовлетворила иск экс-наставника "Днепра" Мирона Маркевича, который требовал компенсацию у своего бывшего клуба за досрочное расторжение контракта, а также выплату долгов по зарплате. Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Хотя конкретная сумма не называется, но ранее заявлялось, что "Днепр" должен Маркевичу 3,5 миллионов евро.

Напомним, что у "Днепра" есть задолженность и перед испанскими тренерами, которые работали в клубе до Маркевича. ФИФА грозит "Днепру" понижением в классе, если клуб не выплатит деньги тренерам.