ФФУ обязала "Днепр" выплатить долг Мирону Маркевичу

Сегодня, 12:05

Ранее заявлялось, что клуб должен тренеру 3,5 миллионов евро

Мирон Маркевич. Фото AFP
Мирон Маркевич. Фото AFP

Палата разрешения споров ФФУ удовлетворила иск экс-наставника "Днепра" Мирона Маркевича, который требовал компенсацию у своего бывшего клуба за досрочное расторжение контракта, а также выплату долгов по зарплате. Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Хотя конкретная сумма не называется, но ранее заявлялось, что "Днепр" должен Маркевичу 3,5 миллионов евро.

Напомним, что у "Днепра" есть задолженность и перед испанскими тренерами, которые работали в клубе до Маркевича. ФИФА грозит "Днепру" понижением в классе, если клуб не выплатит деньги тренерам.
тренер, футбол, Мирон Маркевич, ФФУ, ФК Днепр

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Источники:

XSport, Канал Футбол

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