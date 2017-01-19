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Журнал "The Ring" признал лучшим боксером года Фрэмптона, а фанаты – Ломаченко http://www.segodnya.ua/img/article/7899/16_main.1484842002.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/16_tn.1484842002.jpg Бокс Событием года стала смерть легендарного Мохаммеда Али

Журнал "The Ring" признал лучшим боксером года Фрэмптона, а фанаты – Ломаченко

Сегодня, 18:06

Событием года стала смерть легендарного Мохаммеда Али

Карл Фрэмптон. Фото ringtv.com
Карл Фрэмптон. Фото ringtv.com

Американский журнал "The Ring Magazine" объявил победителей в различных номинациях за 2016 год.

Лучшим боксером года был признан североирландец Карл Фрэмптон, хотя в голосовании на сайте изданий болельщики отдали победу украинцу Василию Ломаченко.

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Событием года стала смерть легендарного Мохаммеда Али в июне прошедшего года, еще одна награда досталась посмертно тренеру Романа Гонсалеса Арнульфо Обандо.

Список всех победителей выглядит следующим образом:

БОКСЕР ГОДА: Карл Фрэмптон

БОЙ ГОДА: Франциско Варгас – Орландо Салидо (ничья)

НОКАУТ ГОДА: Сауль Альварес (нокаутировал Амира Хана в 6-м раунде)

РАУНД ГОДА: Скендер Халили – Джейсон Томпсон (2-й раунд)

РАЗОЧАРОВАНИЕ ГОДА: Джо Смит (поражение Анджею Фонфаре в первом раунде)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОДА: Андре Уорд (победа над Сергеем Ковалевым)

ТРЕНЕР ГОДА: Арнульфо Обандо (тренер Романа Гонсалеса, умер 11 октября 2016 года)

ПРОСПЕКТ ГОДА: Эриксон Любин (США, 17-0, 12 КО)

СОБЫТИЕ ГОДА: смерть Мохаммеда Али (3 июня 2016 года)

НАИБОЛЕЕ ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ: Бернард Хопкинс

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бокс, Василий Ломаченко, Мохаммед Али, Карл Фрэмпон

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Источник:

Сегодня|Спорт

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