WBO не рассматривала возможность боя Александра Усика с российскими боксерами

Сегодня, 17:40

Чемпион WBO свой следующий поединок проведет в Украине

Усик победил Хантера. Фото AFP
Усик победил Хантера. Фото AFP

Всемирная боксерская организация (WBO) не рассматривала возможность объединительного боя чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинца Александра Усика с российскими боксерами, заявил президент WBO Франсиско Валкарсель.

Усик в апреле защитил свой титул, победив американца Майкла Хантера. Обладателем пояса чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе является россиянин Мурат Гассиев, который завоевал его, победив в декабре другого российского боксера Дениса Лебедева. Лебедев, несмотря на поражение, сохранил за собой титул чемпиона WBA (Super).

"Я знаю, что Усик должен провести бой в Украине, но я не знаю о том, против кого именно он будет драться, но с точностью могу сказать, что это не объединительный бой. Организация пока не рассматривала возможность объединительного боя ни с Лебедевым, ни с Гассиевым", – сказал Валкарсель.
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Р-спорт

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