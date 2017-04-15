Владимир Кличко проводит спарринги с боксером, который легче его на 40 кг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко приступил к заключительному этапу подготовки к бою с британцем Энтони Джошуа (29 апреля, Лондон).

По традиции, в последнюю неделю-полторы тренировочного лагеря к спаррингам с Владимиром присоединяются боксеры более легких весовых категорий – для отработки скорости. Один из таких бойцов – постоянный спарринг-партнер Владимира американец Тони Харрисон (24-2, 20 КО), который в феврале проиграл бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.

Тони Харрисон выступает в первом среднем весе (69,9 кг), Владимир Кличко – супертяжеловес, его "боевой" вес – около 110 кг.