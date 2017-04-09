Василий Ломаченко техническим нокаутом победил Джейсона Сосу

Вчера, 07:25

Украинец защитил чемпионский пояс WBO

Василий Ломаченко. Фото Facebook
Василий Ломаченко. Фото Facebook

В Штатах завершился боксерский вечер, где главным боем стал поединок чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком веса Василия Ломаченко против американца Джейсона Сосы.

Бой вышел эдаким мастер-классом от Ломаченко. На протяжении всего боя украинец не дал ни малейшего шанса Сосе завязать бой. Василий доминировал весь поединок, блестящее движение ног, быстрое передвижение по рингу, четкие и акцентированные удары. Уже скоро стало ясно, что нас ждет не бой, а избиение. 

К середине поединка лицо Сосы потихоньку стало заплывать, а сам он уже боксировал с опущенной головой, думая как не пропустить, а не как попасть.

В конце концов, все завершилось логично. После девятого раунда угол Сосы принял решение снять своего бойца.

Победа техническим нокаутом Василия Ломаченко.
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Сегодня|Спорт

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