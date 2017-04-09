Василий Ломаченко едва сдержал слезы, посвящая победу убитому другу
Украинский боксер успешно защитил чемпионский пояс
Чемпион мира по версии WBO во втором легком весе украинец Василий Ломаченко провел успешную защиту своего титула. В главном поединке боксерского вечера в США Ломаченко победил техническим нокаутом американца Джейсона Сосу.
При подавляющем преимуществе Ломаченко его соперник отказался выходить на десятый раунд.
Свою победу Ломаченко посвятил другу, которого убили в этот день пару лет назад. А еще передал привет своему самому преданному фанату – бабушке. которая смотрит все его бои по телевизору.
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