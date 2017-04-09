Василий Ломаченко едва сдержал слезы, посвящая победу убитому другу

Чемпион мира по версии WBO во втором легком весе украинец Василий Ломаченко провел успешную защиту своего титула. В главном поединке боксерского вечера в США Ломаченко победил техническим нокаутом американца Джейсона Сосу.

При подавляющем преимуществе Ломаченко его соперник отказался выходить на десятый раунд.

Свою победу Ломаченко посвятил другу, которого убили в этот день пару лет назад. А еще передал привет своему самому преданному фанату – бабушке. которая смотрит все его бои по телевизору.