Валентина Шевченко досрочно победила Джулиану Пенью (фото)

Боец из Кыргызстана заработала право провести бой с чемпионкой UFC

В Штатах прошел турнир по смешанных единоборствам UFC on FOX 23, в рамках которого встретились уроженка Кыргызстана, выступающая под флагом Перу, Валентина Шевченко и Джулиана Пенья из Венесуэлы.

Уже с первых секунд боя Шевченко решила захватить инициативу. Но пойдя в атаку, едва не попала в плен, когда Пенья на последних секундах раунда начала выполнять болевой прием на руку.

Во втором раунде Джулиана повалила Валентину в партер, но той удалось выкрутиться и провести болевой прием. Пенье ничего не оставалось, как сдаться.

Эта победа принесла Валентине Шевченко право провести бой с чемпионкой UFC в легчайшей весовой категории Амандой Нуньес.

Интересно, что Шевченко уже встречалась с Нуньес 6 марта прошлого года и проиграла ей.