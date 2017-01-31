В России лучшим нокаутом года признали удар допингового Поветкина

Изначально "Витязь" должен был провести поединок со Стиверном, но попался на допинге

Победа россиянина Александра Поветкина над французом Йоанном Дюопа признана "Лучшим нокаутом" 2016 года на торжественной церемонии вручения национальной премии "Звезда бокса", проходящей в Москве.

Бой Поветкина с Дюопа, который прошел 17 декабря в Екатеринбурге, завершился на исходе шестого раунда.

Изначально россиянин должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC, но утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

В итоге команда Стиверна отказалась от проведения боя, а соперником Поветкина стал Дюопа.