В Канаде боксер после боя получил ведром по голове (видео)

Массовым побоищем закончился вечер бокса в Монреале (Квебек, Канада). На ринге встретились два непобежденных боксера: местный боец Стивен Батлер (17-0-1) и Брендон Кук (17-0) из провинции Онтарио.

В седьмом раунде Кук оправил Батлера на пол связкой правый прямой – левый боковой. Стивен сумел встать, но его ноги заплетались, и рефери остановил бой, зафиксировав победу техническим нокаутом. После этого недовольные зрители начали кидать в ринг множество разных предметов. В победителя запустили ведерком со льдом.

После инцидента Кука увели с ринга. В результате завязавшейся драки 4 человека получили ранения. Двое охранников отделались легкими повреждениями. Двое зрителей, 42-летний мужчина и 49-летняя женщина, доставлены в больницу. Два человека арестованы.