Усику не нашлось места на американском телевидении

Сегодня, 11:13

Украинец не будет участвовать в вечере бокса с Геннадием Головкиным

Александр Усик. Фото AFP
Александр Усик. Фото AFP

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) украинец Александр Усик (11-0, 10 КО) не выступит в рамках масштабного вечера бокса 18 марта в Нью-Йорке (США), главным событием которого станет поединок Геннадия Головкина и Дэнни Джейкобса.

По словам исполнительного директора K2 Promotions Тома Леффлера, причиной этому послужил бой с участием мексиканца Карлоса Куадраса, занявший место в платной трансляции телеканала НВО.

"Мы утратили слот (в трансляции) из-за боя Куадраса, – поясняет Леффлер в интервью Boxingscene. – Если бы Роман Гонсалес и Куадрас дрались друг с другом, у нас был бы слот для поединка с Усиком, как мы и планировали изначально".

"(Вице-президент HBO Sports) Питер Нельсон хочет показать Усика снова в обычной трансляции на НВО вместо pay-per-view, так что мы будем ориентироваться на апрель".

Усик успешно дебютировал в США на НВО в декабре прошлого года, остановив южноафриканца Тхабисо Мчуну.
бокс, Александр Усик, Геннадий Головкин

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Источник:

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