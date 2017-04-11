Усик вернулся домой: стильные очки, полиция и фанаты

Вчера, 16:27

Украинский чемпион удивился, увидев, сколько людей пришло его встречать

фото: Александр Яремчук

 


Чемпионат мира в первом тяжелом весе Александр Усик сегодня вернулся в Украину. В аэропорту его встречали фанаты, журналисты и близкие и друзья, среди которых серебряный призер Олимпиады-2012 Денис Беринчик.

В зал ожидания Усик вышел в стильных очках и в сопровождении полиции. "Офигеть, сколько вас много, – воскликнул Усик, увидев толпу встречающих и журналистов. – Я аж сам пофоткать хочу. Как дела? Все хорошо, все слава Богу!"

Напомним, что в прошлую субботу Усик защитил чемпионский пояс WBO, победив по очкам Майкла Хантера.
Александр Усик

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Источник:

Сегодня|Спорт

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