Усик вернулся домой: стильные очки, полиция и фанаты

Чемпионат мира в первом тяжелом весе Александр Усик сегодня вернулся в Украину. В аэропорту его встречали фанаты, журналисты и близкие и друзья, среди которых серебряный призер Олимпиады-2012 Денис Беринчик.

В зал ожидания Усик вышел в стильных очках и в сопровождении полиции. "Офигеть, сколько вас много, – воскликнул Усик, увидев толпу встречающих и журналистов. – Я аж сам пофоткать хочу. Как дела? Все хорошо, все слава Богу!"

Напомним, что в прошлую субботу Усик защитил чемпионский пояс WBO, победив по очкам Майкла Хантера.