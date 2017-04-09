Усик пропустил 190 ударов в бою против Хантера
Только 36 процентов ударов украинца достигли цели, у американца процент попадания еще меньше
Стала известна статистика ударов в поединке между чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и американцем Майклом Хантером.
Украинский боксер всего за 12 раундов выбросил 905 ударов, 321 из них пришлось в соперника. Хантер ответил 794 ударами, но только 190 из них достигли цели.
Напомним, Усик одержал победу единогласным решением судей. Это была вторая защита титула украинца.
|
|
Александр Усик
|
Майкл Хантер
|
Выбросил
|
Попал
|
% попаданий
|
Выбросил
|
Попал
|
% попаданий
|
Джебы
|
452
|
82
|
18 %
|
376
|
72
|
19 %
|
Силовые удары
|
453
|
239
|
53 %
|
418
|
118
|
28 %
|
Всего
|
905
|
321
|
36 %
|
794
|
190
|
24 %
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