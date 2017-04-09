Усик пропустил 190 ударов в бою против Хантера

Только 36 процентов ударов украинца достигли цели, у американца процент попадания еще меньше

Стала известна статистика ударов в поединке между чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и американцем Майклом Хантером.

Украинский боксер всего за 12 раундов выбросил 905 ударов, 321 из них пришлось в соперника. Хантер ответил 794 ударами, но только 190 из них достигли цели.

Напомним, Усик одержал победу единогласным решением судей. Это была вторая защита титула украинца.