Усик пропустил 190 ударов в бою против Хантера

Вчера, 22:51

Только 36 процентов ударов украинца достигли цели, у американца процент попадания еще меньше

Александр Усик победил Майкла Хантера. Фото AFP
Александр Усик победил Майкла Хантера. Фото AFP

Стала известна статистика ударов в поединке между чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и американцем Майклом Хантером.

Украинский боксер всего за 12 раундов выбросил 905 ударов, 321 из них пришлось в соперника. Хантер ответил 794 ударами, но только 190 из них достигли цели.

Напомним, Усик одержал победу единогласным решением судей. Это была вторая защита титула украинца.

 

Александр Усик

Майкл Хантер

Выбросил

Попал

% попаданий

Выбросил

Попал

% попаданий

Джебы

452

82

18 %

376

72

19 %

Силовые удары

453

239

53 %

418

118

28 %

Всего

905

321

36 %

794

190

24 %
бокс, Александр Усик, Майкл Хантер

Вы сейчас просматриваете новость "Усик пропустил 190 ударов в бою против Хантера". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

boxingnews.com.ua, Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик. Фото Instagram

Менеджер рассказал о будущем Ломаченко, Усика и Гвоздика

Вчера, 22:38

Ломаченко нужно менять весовую категорию, а Усику и Гвоздику готовиться к поединкам против чемпинов

Бокс

Александр Усик и Майкл Хантер. Фото AFP

Соперник Усика: "Судьи посчитали правильно, я проиграл и оправдываться не намерен"

Вчера, 18:38

Майкл Хантер хотел бы провести реванш против украинского чемпиона

Бокс

Усик, Ломаченко и Гвоздик. Фото Facebook

Менеджер хочет, чтобы Ломаченко сменил категорию, а Гвоздик и Усик дрались с чемпионами

Вчера, 14:41

Эгис Климас назвал возможных соперников украинских боксеров

Украина

Порошенко поздравил спортсменов. Фото: AFP

Порошенко поздравил с победой украинских боксеров

Вчера, 12:10

Усик, Гвоздик и Ломаченко успешно выступили в Америке

Бокс

Александр Усик. Фото AFP

Александр Усик победил по очкам Майкла Хантера

Вчера, 05:58

Украинец защитил звание чемпиона мира по версии WBO

Бокс

8 апреля, США. Александр Усик vs Майкл Хантер. Фото Facebook

Онлайн боя Усик - Хантер 8 апреля

Вчера, 05:17

Текстовый онлайн боя Усик - Хантер с фото и комментариями

Бокс

Усик на взвешивании перед боем. Фото Facebook

Усик - Хантер: когда бой и где смотреть

Вчера, 05:02

Поединок непобежденных боксеров в США начнется ориентировочно в 06:00 утра в воскресенье

Бокс

Усик, Ломаченко и Гвоздик. Все трое проведут бои 8 апреля в США. Фото Instagram

Бои Ломаченко, Усика и Гвоздика: все, что нужно знать об "украинском" вечере бокса в США

8 Апреля, 23:24

Кто и когда проведет бой, список трансляций, котировки букмекеров, линки на онлайны

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования