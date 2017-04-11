Усик – о "Девочке-пай": "Бокс жестокий – надо отдыхать"

Чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик на бой против Майкла Хантера настраивался под блатную песню "Девочка пай" Михаила Круга.

- Это жизнь (смеется). Бокс же он какой жесткий. Поэтому надо же как-то отдыхать психологически, отвлекаться. Вот мы в зале и шутим, поем, – прокомментировал Усик свои музыкальные пристрастия.

Напомним, Усик победил Хантера по очкам и защитил чемпионский пояс.