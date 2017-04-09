Усик – Хантер: когда бой и где смотреть

Поединок непобежденных боксеров в США начнется ориентировочно в 06:00 утра в воскресенье

В ночь на воскресенье по киевскому времени непобежденный украинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик проведет свой 12-й бой на профессиональном ринге. Соперником Усика в поединке в Оксон-Хилле в штате Мэриленд станет также не знавший поражений американец Майкл Хантер.

Усик – явный фаворит боя. Так, коэффициент на победу украинца всего 1.04, тогда как на победу Хантера 13.50, а на ничью – 31.

Боксеры принимали участие в одной Олимпиаде – в Лондоне в 2012 году. Хантер вылетел из турнира на стадии 1/8 финала, а Усик завоевал золотую медаль.

Наш сайт проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Хантер.

Усик – Хантер: когда бой

Бой пройдет в андеркарте поединка Ломаченко – Соса. Начнется ориентировочно в 05:00 по киевскому и московскому времени.

Усик – Хантер: трансляции

Бой в Украине покажет канал "Интер". В США трансляцию вечера бокса 8 апреля проведет канал Box Nation. В Польше поединок покажет Polsat Sport. В Боснии, Сербии и Хорватии – Arena Sport. Также бой Усик – Хантер покажет канал Sport 1 Israel.

Усик – Хантер: в интернете



онлайн-трансляция боя Усик – Хантер

twitter-трансляция боя Усик – Хантер

трансляция на сайте Интера

