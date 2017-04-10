Усик бросил вызов чемпиону WBC из Латвии

Вчера, 17:05

Украинский боксер предложил объединить пояса Майрису Бриедису

Александр Усик. Фото AFP
Александр Усик. Фото AFP

Чемпион WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик вызвал на бой новоиспеченного чемпиона WBC латыша Майриса Бриедиса, который первого апреля выиграл вакантный пояс у немца боснийского происхождения Марко Хука.

- Я предполагал, наверное, что Майрис победит, ибо Марко уже не тот, что раньше, – сообщил Усик. – Честно говоря, не думал, что бой между ними продлится 12 раундов. Поздравляю Майриса, нового чемпиона мира. Майрис, давай объединять пояса!

Напомним, сам Усик в ночь на 9 апреля единогласным решением судей победил американца Майкла Хантера.
бокс, WBO, WBC, Александр Усик, Майрис Бриедис

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Источник:

Sportbox

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