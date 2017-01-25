Украинский боксер Руденко – претендент на бой с чемпионом WBC Уайлдером

Вчера, 22:11

За месяц до боя соперник Уайлдера Вавжик попался на допинге

Андрей Руденко. Фото k2ukraine.com
Андрей Руденко. Фото k2ukraine.com

Американский боксерский инсайдер Дэн Рафаэль назвал имена боксеров, которых команда чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера рассматривает в качестве кандидатов на замену поляку Анджею Вавжику, который был пойман на употреблении допинга.

Итак, по данным Дэна Рафаэля, на данный момент команда Уайлдера рассматривает кандидатуры четырех боксеров – поляка Мариуша Ваха (32-2, 17 КО), американца Джеральда Вашингтона (18-0-1, 12 КО), финна Роберта Хелениуса (24-1 , 15 КО) и украинца Андрея Руденко (31-2, 20 КО).

Напомним, боя Уайлдер – Вавжик должен был состояться 25 февраля в США.
бокс, Деонтей Уайлдер, Андрей Руденко

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Источник:

boxingnews.com.ua

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