Украинский боксер Руденко – претендент на бой с чемпионом WBC Уайлдером
За месяц до боя соперник Уайлдера Вавжик попался на допинге
Американский боксерский инсайдер Дэн Рафаэль назвал имена боксеров, которых команда чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера рассматривает в качестве кандидатов на замену поляку Анджею Вавжику, который был пойман на употреблении допинга.
Итак, по данным Дэна Рафаэля, на данный момент команда Уайлдера рассматривает кандидатуры четырех боксеров – поляка Мариуша Ваха (32-2, 17 КО), американца Джеральда Вашингтона (18-0-1, 12 КО), финна Роберта Хелениуса (24-1 , 15 КО) и украинца Андрея Руденко (31-2, 20 КО).
Напомним, боя Уайлдер – Вавжик должен был состояться 25 февраля в США.
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