Украинский боксер Руденко – претендент на бой с чемпионом WBC Уайлдером

За месяц до боя соперник Уайлдера Вавжик попался на допинге

Американский боксерский инсайдер Дэн Рафаэль назвал имена боксеров, которых команда чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера рассматривает в качестве кандидатов на замену поляку Анджею Вавжику, который был пойман на употреблении допинга.

Итак, по данным Дэна Рафаэля, на данный момент команда Уайлдера рассматривает кандидатуры четырех боксеров – поляка Мариуша Ваха (32-2, 17 КО), американца Джеральда Вашингтона (18-0-1, 12 КО), финна Роберта Хелениуса (24-1 , 15 КО) и украинца Андрея Руденко (31-2, 20 КО).

Напомним, боя Уайлдер – Вавжик должен был состояться 25 февраля в США.