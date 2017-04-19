Украинский боксер Иван Редкач встретится с экс-чемпионом мира

Стал известен следующий соперник украинского боксера легкого веса Ивана Редкача (20-2-1, 16 КО). Им стал бывший чемпион мира по версии IBF во втором полулегком весе доминиканец Аргенис Мендес (23-5-1, 12 КО).

Бой Ивана Редкача с Аргенисом Мендесом состоится 2 мая в Студио-Сити (штат Калифорния, США).

В последний раз Редкач появлялся в ринге в январе этого года, когда досрочно одолел Демонда Брока.

Мендес в июле прошлого года дрался за титул WBC Silver с Люком Кемпбэллом и проиграл по очкам.