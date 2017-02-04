Украинец Киладзе выступит на разогреве чемпиона WBC Уайлдера

По информации Boxrec, известный украинский боксер грузинского происхождения Яго Киладзе (24-1, 16 КО), с недавних пор обосновавшийся в супертяжелом весе, выступит в рамках вечера бокса 25 февраля в Бирмингеме (США), главным событием которого станет поединок Деонтея Уайлдера и Джеральда Вашингтона.

Соперником Киладзе станет опытный американский ветеран Морис Харрис (26-21-3, 11 КО), не выходивший в ринг с 2015 года, под занавес которого он дважды отправлялся в нокаут до истечения трех стартовых минут поединков против Александра Устинова и Кубрата Пулева.

Яго не выступает и того дольше – с июня 2015 года, когда в Черкассах комфортно перебоксировал в восьми раундах польского джорнимена Лукаша Русевича.