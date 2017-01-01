Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости бокса
Украинцы Хитров и Деревянченко помогут Головкину в подготовке к чемпионскому бою http://www.segodnya.ua/img/article/7850/13_main.1483214697.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/13_tn.1483214697.jpg Бокс Джейкобс попробует отобрать у Головкина титулы в среднем весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO

Украинцы Хитров и Деревянченко помогут Головкину в подготовке к чемпионскому бою

Сегодня, 09:02

Джейкобс попробует отобрать у Головкина титулы в среднем весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO

Геннадий Головкин. Фото AFP
Геннадий Головкин. Фото AFP

Украинцы Евгений Хитров (14-0, 12 КО) и Сергей Деревянченко (9-0, 7 КО) вошли в команду Дэниела Джейкобса (32-1-0, 29 КО), которого вскоре ждет бой с Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).

Как известно, Джейкобс 18 марта в Нью-Йорке попробует отобрать у Головкина титулы в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBO. К главному бою в карьере американца будут готовить три боксера из постсоветского пространства.

Согласно BoxingScene, в спаррингах Джейкобс будет работать с Евгением Хитровым, Сергеем Деревянченко и Автандилом Хурцидзе.

Хитров 14 января в бою за титул WBC Silver поспорит с Имманувелем Алимом (16-0-1, 9 КО). Победа вплотную приблизит украинца к бою с Головкиным, если тот побьет Джейкобса и останется чемпионом мира.

Деревянченко уже является обязательным претендентом на бой с Головкиным – украинец в июле побил Сэма Солимана и приблизился к казаху по линии IBF.
бокс, Геннадий Головкин, Евгений Хитров, Сергей Деревянченко

Вы сейчас просматриваете новость "Украинцы Хитров и Деревянченко помогут Головкину в подготовке к чемпионскому бою". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

SportArena

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Василий Ломаченко. Фото AFP

Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира

29 Декабря 2016, 16:02

Свою версию лучших из лучших назвал телеканал HBO

Украина

Бой Кличко - Джошуа пройдет 29 апреля

Расписание боев украинских боксеров в начале 2017 года

30 Декабря 2016, 16:42

Уже известно четыре боя, которые пройдут в 2017 году с участием украинских боксеров

Украина

Бой на Старый Новый год

Украинский боксер Евгений Хитров будет драться за пояс WBC Silver

22 Декабря 2016, 13:44

14 января наш спортсмен встретится с американцем Имманувелем Алимой

Украина

Василий Ломаченко. Фото AFP

Эксперт: "Победить Ломаченко - самая непростая задача в мире бокса"

21 Декабря 2016, 12:10

Джимми Лэмпли назвал пятерых боксеров, которых сложнее всего побить

Украина

Евгений Хитров

Украинские боксеры будут помогать Джейкобсу в подготовке к бою с Головкиным

21 Декабря 2016, 11:01

Хитров и Деревянченко стали спарринг-партнерами претендента на титул

Бокс

Украинские боксеры в День благодарения поучаствовали в Mannequin Challenge

28 Ноября 2016, 20:09

Иван Голуб и Сергей Деревянченко присоединились к популярному флешмобу

Бокс

Евгений Хитров. Фото Instagram

Евгений Хитров вернется на ринг в декабре

6 Ноября 2016, 23:07

Точная дата боя и имя соперника станут известны позже

Бокс

Василий Ломаченко. Фото AFP

Ломаченко занял 7-е место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

3 Ноября 2016, 21:01

Ни один боксер супертяжелого веса не попал в первую десятку рейтинга

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.