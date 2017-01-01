Украинцы Хитров и Деревянченко помогут Головкину в подготовке к чемпионскому бою
Джейкобс попробует отобрать у Головкина титулы в среднем весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO
Украинцы Евгений Хитров (14-0, 12 КО) и Сергей Деревянченко (9-0, 7 КО) вошли в команду Дэниела Джейкобса (32-1-0, 29 КО), которого вскоре ждет бой с Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).
Как известно, Джейкобс 18 марта в Нью-Йорке попробует отобрать у Головкина титулы в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBO. К главному бою в карьере американца будут готовить три боксера из постсоветского пространства.
Согласно BoxingScene, в спаррингах Джейкобс будет работать с Евгением Хитровым, Сергеем Деревянченко и Автандилом Хурцидзе.
Хитров 14 января в бою за титул WBC Silver поспорит с Имманувелем Алимом (16-0-1, 9 КО). Победа вплотную приблизит украинца к бою с Головкиным, если тот побьет Джейкобса и останется чемпионом мира.
Деревянченко уже является обязательным претендентом на бой с Головкиным – украинец в июле побил Сэма Солимана и приблизился к казаху по линии IBF.
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