Тренер сборной Украины: "У Харькова большие шансы принять чемпионат Европы по боксу"

Украина подала заявку на проведение июньского чемпиона Европы-2017. "Голосование за страну-хозяйку состоится в ближайшее время, и надеемся, что именно Харькову отдадут это право, – сказал глава ФБУ Владимир Продивус. – У нас есть опыт проведения молодежного чемпионата мира, Кубка Европы, мы организовывали соревнования WSB".

Наши конкуренты в борьбе за ЧЕ – Россия и Турция.



"Мы "за" руками и ногами, потому что понимаем: начинается новый олимпийский цикл, – высказал свое мнение о ЧЕ в Украине тренер сборной Дмитрий Сосновский. – Команда у нас молодая, но перспективная. И нам бы хорошо стартануть дома. Посмотреть, что у нас в Европе после Олимпиады – одни ушли в профессионалы, другие поменяли категории. Чтобы понимать, на каком уровне сегодня наша команда. Конечно, дома и стены помогают. Какие шансы? Там уж как нас поддержат другие страны, но в целом шансы у Харькова большие, ведь у него есть вся инфраструктура – гостиницы хорошие, и для проведения соревнований у них там не один дворец спорта. Прекрасен СК "Локомотив", который может спокойно принять этот чемпионат. И самое интересное, что там есть люди, которые бы поддержали проведение турнира, мэр города "за". Харьков принимал и Кубок Европы, и международные встречи с кубинцами, и чемпионаты страны. И все проходит на очень высоком уровне. Плюс Харьков – боксерский город, местные ребята выиграли командный зачет на последнем чемпионате Украины".