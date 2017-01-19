Тренер Кличко: "Поветкин три раза попался на допинге – и ничего. Так не должно быть"
Джеймс Али Башир считает, что за употребление допинга нужно дисквалифицировать пожизненно или хотя бы на год
Один из тренеров Владимира Кличко Джеймс Али Башир прокомментировал проваленные допинг-тесты Александра Поветкина. По его мнению, россиянин заслуживает более серьезного наказания.
"Сколько раз Поветкина ловили? Три раза! Это третий раз у него находят запрещенные препараты, и ничего – он спокойно себе находится в десятках рейтингов, все ОК. Так не должно быть.
Почему разные подходы к разным бойцам в разных странах? Везде должны быть одинаковые правила для всех: попался на допинге – пожизненная дисквалификация или годичная дисквалификация. И это же не только Поветкина касается – тот же Лукас Браун тоже 2-3 раза попадался на допинге – и ему тоже ничего! Правила должны быть одинаковы для всех", – сказал тренер.
Джеймс Али Башир на протяжении многих лет был помощником знаменитого специалиста Эмануэля Стюарда, тренер-ассистент Владимира Кличко, главный тренер чемпиона WBO в первом тяжелом весе Александра Усика.
Вы сейчас просматриваете новость "Тренер Кличко: "Поветкин три раза попался на допинге – и ничего. Так не должно быть"". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии