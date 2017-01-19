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Тренер Кличко: "Поветкин три раза попался на допинге – и ничего. Так не должно быть" http://www.segodnya.ua/img/article/7899/66_main.1484851884.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/66_tn.1484851884.jpg Бокс Джеймс Али Башир считает, что за употребление допинга нужно дисквалифицировать пожизненно или хотя бы на год

Тренер Кличко: "Поветкин три раза попался на допинге – и ничего. Так не должно быть"

Сегодня, 20:51

Джеймс Али Башир считает, что за употребление допинга нужно дисквалифицировать пожизненно или хотя бы на год

Александр Поветкин. Фото ИТАР-ТАСС
Александр Поветкин. Фото ИТАР-ТАСС

Один из тренеров Владимира Кличко Джеймс Али Башир прокомментировал проваленные допинг-тесты Александра Поветкина. По его мнению, россиянин заслуживает более серьезного наказания.

"Сколько раз Поветкина ловили? Три раза! Это третий раз у него находят запрещенные препараты, и ничего – он спокойно себе находится в десятках рейтингов, все ОК. Так не должно быть.

Почему разные подходы к разным бойцам в разных странах? Везде должны быть одинаковые правила для всех: попался на допинге – пожизненная дисквалификация или годичная дисквалификация. И это же не только Поветкина касается – тот же Лукас Браун тоже 2-3 раза попадался на допинге – и ему тоже ничего! Правила должны быть одинаковы для всех", – сказал тренер.

Джеймс Али Башир на протяжении многих лет был помощником знаменитого специалиста Эмануэля Стюарда, тренер-ассистент Владимира Кличко, главный тренер чемпиона WBO в первом тяжелом весе Александра Усика.
бокс, допинг, Александр Поветкин, Джеймс Али Башир

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Источник:

boxingnews.com.ua

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